Hot girl Thiên An lần đầu vào vai nữ sinh 16 tuổi

Bộ phim Má ơi tỉnh mộng của đạo diễn Trần Toàn hứa hẹn mang đến những câu chuyện về tình yêu thương, sự thấu hiểu và đồng hành giữa các thành viên trong gia đình

Ngay khi nhận được lời mời, người đẹp sinh năm 1998 cảm thấy lo lắng vì sợ ngoại hình của mình không phù hợp. Tuy nhiên, sau khi định trang (chọn và thử trang phục cho nhân vật trong phim) cô cảm thấy yên tâm hơn khi hóa thân vào nhân vật này.

Chia sẻ về vai diễn Minh Ngọc, Thiên An cho biết: "Ngoài đời, ngoại hình của Thiên An trông khá chững chạc nên An không biết mình có hợp với vai một cô bé 16 tuổi không. Nhưng khi được chỉnh trang và tạo hình thì hình ảnh của An lại ra đúng với yêu cầu của đạo diễn nhất nên An cũng rất vui và tự tin hơn". Nói thêm về tính cách của nhân vật, Thiên An chia sẻ dù Minh Ngọc là một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng sâu bên trong cô vẫn rất cần tình yêu thương từ mẹ.

Thiên An lần đầu vào vai nữ sinh 16 tuổi ĐPCC

Thiên An bật mí, nhân vật Minh Ngọc có một anh trai là Minh Anh và mẹ ruột luôn yêu thương, thiên vị anh trai hơn cô nên đôi khi Thiên An cảm thấy bức xúc thay cho nhân vật. Bởi cô cho rằng cách cư xử của người mẹ trong phim tạo ra vết thương lòng sâu sắc cho cô con gái.

Vì đã làm mẹ nên Thiên An cũng hiểu rằng những hành động, lời nói của mình ảnh hưởng đến con cái. Nữ diễn viên sinh 1998 cho biết cô cố gắng tạo cho con môi trường học tập tốt để bé Sol được phát triển một cách toàn diện. Thiên An không ép con phải đi du học như người mẹ trong phim mà sẽ cho con một môi trường học tập tốt nhất trong khả năng kinh tế của mình cũng như nguyện vọng của con. Nói về bé Sol, Thiên An cho biết hiện tại cô bé đã bộc lộ sở thích ca hát, múa và vẽ vì được thầy cô ở trường chỉ dạy.

Thiên An mong muốn dành những điều tốt nhất cho bé Sol

Ngoài hot girl Thiên An, bộ phim Má ơi tỉnh mộng còn có sự góp mặt của NSƯT Phi Điểu, Hoàng Trinh, Mai Dũng, Thanh Tùng... bộ phim gồm 3 phần với 40 tập, bắt đầu phát sóng từ ngày 7.3, lúc 20 giờ 45 hằng ngày trên kênh SCTV14.