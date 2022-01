‘Hot girl’ Thiên An: ‘Tôi không muốn khán giả nhớ đến mình qua scandal’

Sau những lùm xùm tình cảm với ca sĩ Jack, hot girl Thiên An gây bất ngờ khi tái xuất showbiz với vai trò nữ chính trong phim điện ảnh Mưu kế thượng lưu. Mới đây trong buổi họp báo ra mắt phim, Thiên An đã chia sẻ về trải nghiệm lần đầu “chạm ngõ” điện ảnh cũng như cuộc sống hiện tại sau khi sóng gió đã lắng xuống. Tham gia Mưu kế thượng lưu, Thiên An sẽ vào vai Diana Nguyễn, một cô gái với thân phận bí ẩn cố gắng thâm nhập vào cuộc sống của giới trẻ siêu giàu.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Thiên An cho hay cô khá áp lực khi đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của mình, lại là một vai khó. Bản thân cô cũng chưa từng được đào tạo qua trường lớp nên hầu hết đều diễn theo bản năng. Trước đây, Thiên An cũng đã có cơ hội diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc. Tuy nhiên, điện ảnh là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với cô nàng sinh năm 1998. Trong Mưu kế thượng lưu, Thiên An có cơ hội đóng cặp cùng diễn viên Anh Tú. Cả hai còn có nhiều phân cảnh tình tứ, nóng bỏng cùng nhau.

Xuất hiện trước báo giới với tư cách một diễn viên, Thiên An khẳng định vai Diana Nguyễn chính là bước đầu cô được trở lại với đam mê diễn xuất sau khoảng thời gian biến cố. Hot girl sinh năm 1998 kỳ vọng trong tương lai sẽ được khán giả nhớ đến như một diễn viên thực thụ. Cô cũng mong muốn được gác lại tất cả mọi rắc rối trong chuyện tình cảm, những scandal để tập trung cho sự nghiệp và nuôi dạy con.

Thiên An bộc bạch: “Tôi mong mọi người sẽ nhớ tới và công nhận Thiên An bằng thực lực của mình chứ không phải qua bất cứ một scandal nào cả. Vì tôi cũng phải cố gắng, nỗ lực, học hỏi mỗi ngày chứ không phải đơn giản mà cơ hội hay thành công sẽ đến với mình. Tôi mong mình sẽ được khán giả nhìn nhận và yêu thương”. Cũng trong dịp này, Thiên An cho biết cuộc sống của cô giờ đã ổn định hơn. Hot girl cảm thấy biết ơn khi có mẹ và gia đình hỗ trợ hết mình trong việc chăm sóc con gái Sol.





Khi quay Mưu kế thượng lưu, Thiên An phải ở lại với đoàn để an toàn cho gia đình trong thời gian dịch bệnh. “Lúc đi quay phải xa con nên tôi rất nhớ bé. Nhưng cũng vì con mà tôi tự nhủ bản thân mình phải siêng năng làm việc. May mắn mẹ tôi rất thấu hiểu và ủng hộ con mình. Khi nhìn thấy tôi đã cứng cỏi và vực dậy được sau biến cố, mẹ luôn sẵn lòng để hỗ trợ tôi theo đuổi ước mơ”, Thiên An kể lại.

Đi qua nhiều biến cố trong những năm tháng tuổi trẻ, Thiên An thừa nhận cô đã trưởng thành và thấy an yên hơn. Nữ diễn viên thổ lộ: “Cuộc sống mà, phải nhìn đến những thứ tích cực chứ không thể cứ mãi nhìn lại hoài quá khứ. Không ai thích scandal cả. Nhưng scandal cũng có cái hay của riêng nó. Bởi nó giống như một ngọn lửa vậy, khi bùng lên thì nó sẽ giúp người ta nhìn rõ hơn đâu là vàng và đâu chỉ là đồng thau”.

Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô được biết đến nhờ xuất hiện trong một số dự án âm nhạc của Jack như Sóng gió, Bạc phận, Hoa vô sắc. Đến đầu tháng 8.2021, hot girl gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện có con với giọng ca Là một thằng con traivà đang là mẹ đơn thân. Sau đó, nam ca sĩ cũng lên tiếng xác nhận thông tin này và cho biết dù đã chia tay nhưng vẫn sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ làm cha. Tuy nhiên, thái độ thờ ơ và lời xin lỗi chậm trễ của Jack đối với người cũ và con gái khiến nhiều khán giả bức xúc.