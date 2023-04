Hot - Hit 'Về với em' bùng nổ trên sân khấu nổi Phú Quốc United Center

Xa hoa, lộng lẫy như đúng tên gọi chủ đề "The Great Gatsby", đêm nhạc mừng kỷ niệm 2 năm Phú Quốc United Center kiến tạo "điểm đến mới của thế giới" là dấu ấn rực rỡ và đẳng cấp xứng tầm trải nghiệm của "siêu quần thể hàng đầu châu Á". Ngay từ đầu buổi tối, khắp các nẻo đường Grand World đã tấp nập bước chân du khách hướng về sân khấu Hồ Tình Yêu trứ danh của "thành phố lễ hội".

Đúng 9 giờ 30 phút tối 21.4, sau hồi nhạc hiệu hoành tráng quen thuộc, vũ điệu mở màn: The Great Gatsby với hàng chục vũ công trong trang phục quý tộc cầu kỳ và xa hoa biến kênh đào Venice thơ mộng trở thành đại sân khấu thực cảnh lung linh, nhộn nhịp. Dọc các shophouse hai bên bờ, hàng chục nghìn du khách thả hồn vào "dạ vũ tiệc" châu Âu phồn hoa, mê mải ngắm các nhân vật vương công quý tộc đang phiêu bồng trên mặt nước.

Thủy Bùi, giọng Jazz trầm ấm đầy nội lực bước ra từ The Voice như hóa thành nàng công chúa mơ mộng cất lời hát Somewhere over the rainbow – Đâu đó trên cầu vồng giữa bức quạt chiếu cũng biến hóa màu sắc rực rỡ. Từng giai điệu trầm bổng của ca khúc này như để dành riêng mô tả cho những khoảnh khắc tận hưởng thiên nhiên tuyệt mĩ giữa đảo ngọc.

Khi du khách đang mê đắm với những thanh âm trữ tình đầy chất Jazzy, Thủy Bùi khiến sân khấu Hồ Tình Yêu như càng thêm thơ khi tái hiện ca khúc Shallow – ca khúc nổi tiếng trong bộ phim A star is born - kết hợp với giọng bartitone hào sảng của Đào Mác. Giai điệu trống và bộ gõ Cymbal tăng dần hòa cùng giọng hát của 2 ca sĩ tài năng khiến cả hàng nghìn khán giả như thêm phấn khích với những cung bậc tươi sáng hơn.

Đào Mác - "hot boy" nhạc kịch tiếp quản sân khấu và đưa toàn bộ "thành phố không ngủ" đắm chìm trong không khí tình yêu sâu lắng ca khúc You raise me up nổi tiếng. Chất giọng thính phòng mạnh mẽ và truyền cảm của nam ca sĩ thật sự biến sân khấu mở Grand World trở thành thánh đường nghệ thuật đỉnh cao.

Được dàn dựng công phu theo phong cách đương đại cổ điển và tinh tế, giọng ca trầm ấm Lân Nhã không ngừng làm nức lòng người hâm mộ với loạt ca khúc quen thuộc: Can't t ake My Eyes Off You , Lại Gần Hôn Anh , Lời Yêu Thương . Đặc biệt, nam ca sĩ đã bất ngờ khiến cả thành phố bùng nổ khi cover ca khúc Sway bất hủ trên sân khấu Hồ Tình Yêu bồng bềnh. Thăng hoa cảm xúc với màn trình diễn của Lân Nhã, ngay bên ngoài sân khấu, vô số khán giả phấn khích hát vang những lời hát quen thuộc và không ngần ngại trình diễn vũ điệu bốc lửa này.

Được chọn là tâm điểm khép lại show diễn hoành tráng và mãn nhãn, đại nhạc hội dường như lột tả trọn vẹn nét quyến rũ của âm nhạc thời đại mới trong vỏ bọc của sự lộng lẫy và hào nhoáng khi "nàng dâu Ấn Độ" Võ Hạ Trâm lần đầu tiên đưa bản hit Về với em live trực tiếp trên sân khấu Grand World. Tình khúc da diết, ma mị này kết hợp với vũ điệu bốc lửa, hiệu ứng ánh sáng, nước, sắc màu… đem đến dấu ấn rực sáng giữa bầu trời ngàn sao của Phú Quốc.

Trời dần về khuya nhưng hàng chục nghìn du khách vẫn không thể rời mắt khỏi sân khấu nổi Hồ tình yêu. Bất ngờ khúc nhạc mừng sinh nhật vang lên với sự hòa ca của tất cả các ca sĩ trên sân khấu chính. Hơn 100 diễn viên hội tụ từ các mini show của Grand World - đại hiện cho phần hồn rực rỡ và đầy màu sắc của nơi đây - hợp thành từng nhóm chủ đề uyển chuyển và điêu luyện giữa ánh đèn lung linh và hiệu ứng nhạc nước hoành tráng. Những con thuyền Gondola đưa các diễn viên trong trang phục quý tộc châu Âu quen thuộc từ từ tiến vào trung tâm, hòa cùng màn trình diễn ánh sáng và laser hoành tráng kéo dài suốt 10 phút được thiết kế riêng cho đêm sinh nhật tuyệt đỉnh của Phú Quốc United Center.

Kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, với hơn 10 ca khúc huyền thoại và màn trình diễn mãn nhãn của các ca sĩ tên tuổi, đại nhạc hội mừng sinh nhật 2 tuổi của "điểm đến mới của thế giới" cuốn hút đến giây phút cuối cùng. Trước đó, các show diễn trứ danh: Tinh hoa Việt Nam, Sắc màu Venice, Carnival hấp dẫn nhất thế giới - Carnevale di Venezia, Phong vị quê nhà… đều có những điểm nhấn, hoạt động tương tác đặc biệt dành cho du khách nhân ngày sinh nhật Phú Quốc United Center.

Đặc biệt, vào ngày 30.4 và 1.5, tại sân khấu nổi độc nhất vô nhị Hồ Tình Yêu tiếp tục diễn ra 2 đêm nhạc Thăng hoa và Tương lai chào mừng đại lễ với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng: SOOBIN, Rhymastic, Gonzo, DJ Larria, 16 TYPH, Mỹ Anh, Lâm Bảo Ngọc… mang đến cho du khách những khoảnh khắc bùng nổ và mãn nhãn. Trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Phú Quốc càng thêm "hiếm có khó tìm" với hàng trăm trò chơi đỉnh cao ở VinWonders, thiên đường hoang dã Vinpearl Safari, "thánh địa" mua - ăn - chơi cả thế giới Grand World và tuyệt cảnh thiên nhiên thơ mộng bắc đảo ngọc.

Tháng lễ hội "Sinh nhật đỉnh cao - Chinh phục thế giới" cũng đã chào đón hàng chục ngàn du khách náo nức check-in, thưởng lãm và chiêm ngưỡng những biểu tượng du lịch mới của đảo ngọc, "nhập vai" vào những vũ điệu, hoạt động náo nhiệt từ ngày sang đêm… Chỉ 2 năm sau cột mốc chính thức kiến tạo "điểm đến mới của thế giới", Phú Quốc United Center đã mang đến cho thành phố đảo không chỉ một diện mạo hiện đại, mà còn là dấu ấn bứt phá trên bản đồ du lịch toàn cầu.