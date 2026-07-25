Hot trend TikTok: Top 5 món mỹ phẩm 'đáng tiền' được giới skincare săn lùng khắp nơi

Liệu đâu là bí quyết giúp chúng phủ sóng khắp cộng đồng làm đẹp? Hãy cùng khám phá ngay danh sách món mỹ phẩm "đáng tiền" khiến ai cũng muốn rút ví sở hữu.

1. Sữa rửa mặt làm sạch bụi mịn Rejuvaskin Facial Cleanser

Đứng vị trí top đầu là sữa rửa mặt làm sạch bụi mịn đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin là "ông lớn" gần 40 năm kinh nghiệm chăm sóc da tại Mỹ. Rejuvaskin Facial Cleanser gây ấn tượng khi tiên phong ứng dụng công nghệ EXO-P™ kết hợp cùng các chiết xuất thực vật lành tính mang đến khả năng làm sạch chuyên sâu dành cho nhiều loại da và phù hợp với cả làn da sống trong môi trường ô nhiễm.

Không chỉ giúp loại bỏ bã nhờn, cặn bẩn và tạp chất tích tụ suốt ngày dài, sữa rửa mặt Rejuvaskin còn giúp cuốn trôi bụi mịn, trung hòa gốc tự do và hỗ trợ đào thải kim loại nặng - những "thủ phạm" khiến da xỉn màu, lão hóa sớm và dễ bùng mụn. Công thức kiểm soát dầu hiệu quả, cân bằng độ pH sinh lý giúp da sạch thoáng nhưng vẫn ẩm mịn, dễ chịu, không hề khô căng sau khi rửa. Sử dụng đều đặn sáng và tối, Rejuvaskin Facial Cleanser chính là "tấm khiên làm sạch" cần thiết cho làn da khỏe mạnh giữa bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng đáng báo động tại các đô thị lớn.

Thành phần chính: Chiết xuất men vi sinh EXO-P™, chiết xuất dầu sả chanh, chiết xuất lô hội, nước ép nha đam.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu dầu thừa, bụi bẩn, tế bào chết, lớp trang điểm và cả bụi mịn kích thước siêu nhỏ giúp lỗ chân lông thông thoáng.

Cấp ẩm cần thiết cho da, mang lại cảm giác mềm mịn, dễ chịu ngay sau khi rửa mặt.

Kiểm soát bã nhờn hiệu quả, hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân hình thành mụn.

Công thức cân bằng độ pH và hệ vi sinh trên da, giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường ô nhiễm.

Kết cấu gel tạo bọt nhẹ nhàng mang lại cảm giác làm sạch sâu mà không làm mất độ ẩm tự nhiên của da.

Bảng thành phần không dầu khoáng, không paraben, không cồn khô, không hương liệu, an toàn với mọi làn da.

Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng tại Việt Nam.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://maihan.vn/rejuvaskin/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel

Vị trí thứ 2 là kem chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel - dược mỹ phẩm thuần Việt. Với công thức glycolic acid (AHA) và salicylic acid (BHA) mang đến sức mạnh kép vừa giúp loại bỏ tế bào chết, thông thoáng lỗ chân lông, vừa giảm thiểu bã nhờn và ngăn chặn tắc nghẽn - nguyên nhân cốt lõi gây nên mụn viêm.

Điểm sáng còn chính là hoạt chất potassium azeloyl diglycinate (PAD) - dẫn xuất đột phá từ azelaic acid kết hợp glycine. Thành phần này vừa hỗ trợ kháng viêm, vừa kiểm soát dầu thừa, đồng thời cải thiện sắc tố và ngăn ngừa thâm mụn, giúp làn da sáng mịn, đều màu hơn từng ngày.

Không chỉ dừng lại ở khả năng xử lý mụn viêm, mụn bọc, mụn đầu đen hay mụn trứng cá; Trioderma Anti Acne Gel còn làm dịu nhanh làn da kích ứng, giảm sưng đỏ và phục hồi tổn thương nhờ chiết xuất rau má và lá bàng - hai thành phần từ thiên nhiên cực kỳ thân thiện với da yếu hoặc da sau mụn.

Đặc biệt, Trioderma Anti Acne Gel còn được "nâng cấp" bởi niacinamide, vitamin B5, Zinc PCA và hyaluronic acid. Bộ tứ này giúp dưỡng ẩm, phục hồi, chống oxy hóa, củng cố hàng rào bảo vệ da - giúp giảm mụn hiệu quả. Điểm cộng lớn: không gây bong tróc, khô ráp hay kích ứng, phù hợp cho cả tuổi teen và người trưởng thành.

Sau khoảng 1 tuần sử dụng, các nốt mụn ẩn, mụn viêm, mụn đầu đen,… giảm dần. Sau 2 khoảng tuần, da không chỉ sạch mụn mà còn sáng khỏe, đều màu, sẵn sàng cho bước chăm sóc nâng cao và giúp ngăn mụn quay trở lại.

Thành phần chính: BHA, potassium azeloyl diglycinate (PAD), AHA, niacinamide, hyaluronic acid, zinc PCA, chiết xuất lá bàng, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu giúp ngăn mụn mới hình thành: Thẩm thấu nhanh vào lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết - yếu tố chính gây mụn.

Điều tiết dầu, làm dịu mạnh mẽ: Xử lý hiệu quả các loại mụn cứng đầu từ mụn viêm sưng, mụn mủ đến mụn trứng cá.

Giảm sưng viêm, gom cồi nhanh: Hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ sẹo thâm, giúp da láng mịn và đều màu.

Dưỡng ẩm tối ưu: Giúp giữ cho da luôn mềm mịn, không bong tróc.

Hỗ trợ quá trình phục hồi tổn thương sau mụn nhanh chóng: Nhờ chiết xuất tự nhiên và chất chống oxy hóa, làn da nhanh chóng dịu lại và tránh thâm mụn mới.

Kết cấu gel mỏng nhẹ: Tan nhanh, không nhờn rít, mang lại cảm giác khô thoáng dễ chịu.

An toàn cho da nhạy cảm: Không chứa cồn, pH chuẩn 5.5, nhẹ dịu mà vẫn tối ưu hiệu quả.

Phù hợp cho nhiều loại da: Từ da dầu, hỗn hợp đến da khô, đặc biệt lý tưởng cho lứa tuổi dậy thì và người trưởng thành đang khổ sở vì mụn.

Điểm cần chú ý: Cũng thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/15g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 31% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/gel-cham-mun-trioderma-anti-gel-15g.html

3. Serum mờ nám VI Derm Dark Spot Lifting Serum With 5% Tranexamic Acid

Sản phẩm tiếp theo là serum mờ nám đến từ VI Derm - thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng nước Mỹ. VI Derm Dark Spot Lifting Serum gây ấn tượng nhờ công thức TRI-ER8ASE™ kết hợp hàm lượng 5% tranexamic acid cùng kojic acid và lactic acid, mang lại khả năng giúp cải thiện tình trạng nám, tàn nhang và thâm mụn sau khoảng 2 tuần sử dụng đều đặn.

Không tác động đơn lẻ, serum VI Derm hoạt động theo cơ chế đa tầng: vừa hỗ trợ ức chế sự hình thành melanin, vừa hạn chế melanin di chuyển lên bề mặt da, đồng thời hỗ trợ cân bằng sắc tố. Nhờ đó, các mảng sạm, nám chân sâu hay nám lâu năm dần được làm mờ, làn da trở nên sáng mịn, đều màu và hạn chế nguy cơ tái phát.

Điểm cộng lớn của VI Derm Dark Spot Lifting Serum còn nằm ở khả năng dung nạp. Dù chứa 5% tranexamic acid - nồng độ thường mang lại hiệu quả hỗ trợ điều trị cao - sản phẩm vẫn dịu nhẹ, không gây bong tróc, đỏ rát hay cảm giác châm chích khó chịu. Phù hợp với cả da nhạy cảm hoặc làn da yếu sau điều trị.

Thành phần chính: 5% tranexamic acid, kojic acid, lactic acid, niacinamide, butylene glycol.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ ức chế quá trình hình thành melanin, giúp hạn chế sự xuất hiện của đốm nâu, nám và tàn nhang mới.

Làn da sáng mịn, đều màu và căng bóng hơn sau khoảng 4 tuần; nhận thấy các vết nám, đốm nâu mờ sau khoảng 4 tuần sử dụng liên tục, không ghi nhận tình trạng bong tróc hay kích ứng.

Hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe hơn trước tác động của tia UV - một trong những nguyên nhân chính gây nám, sạm và thâm mụn.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp tối ưu hiệu quả của 5% tranexamic acid nhưng vẫn an toàn, phù hợp cả với làn da nhạy cảm.

Điểm cần chú ý: Gần như không có nhược điểm, có chăng là giá hơi cao.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 4.600.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-lam-mo-tham-nam-vi-derm-dark-spot-lifting-serum.html

4. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Tiếp tục là một sản phẩm đến từ thương hiệu thuần Việt MD CARE đang được hàng triệu tín đồ skincare yêu chuộng. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream vừa được nâng cấp công thức với sự xuất hiện của hexyl resorcinol 1% - hoạt chất thế hệ mới sở hữu cơ chế tác động kép; vừa giúp ức chế quá trình hình thành melanin gây sạm nám, vừa làm dịu, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc bị tăng sắc tố. Công thức cải tiến vẫn duy trì hiệu quả làm sáng da, mờ thâm, nhưng được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả lâu dài.

Không chỉ giới hạn ở việc dưỡng trắng da mặt, kem MD CARE Brightening Blemish Cream còn là "trợ thủ đắc lực" trong việc giúp cải thiện sắc tố ở những vùng da tối màu do ma sát lâu ngày như khuỷu tay, đầu gối, vùng dưới cánh tay, mang lại làn da đồng đều và rạng rỡ hơn. Kem dưỡng MD CARE Brightening Blemish Cream còn dưỡng ẩm sâu, kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào mới, giúp làn da căng bóng và săn chắc.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, xóa lớp sừng già cỗi, cho da mềm mịn và sáng bật tông.

Hỗ trợ ức chế quá trình hình thành melanin, cải thiện da xỉn màu, làm mờ thâm mụn.

Làm sáng da dịu nhẹ, kết hợp khả năng nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Cấp ẩm dồi dào, kích hoạt quá trình tái tạo tế bào mới và tăng cường collagen, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ.

Hiệu quả trên các vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách… giúp da đều màu, rạng rỡ hơn.

Công thức dịu nhẹ, an toàn cho cả da nhạy cảm, sử dụng được cho cả mặt và toàn thân.

Điểm cần chú ý: Ngày càng được các tín đồ skincare yêu chuộng và tìm mua nên luôn trong tình trạng khan hiếm hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

5. Kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm Sakura CC Cream Flawless Control

Top 5 là siêu phẩm kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu Sakura danh tiếng Nhật Bản. Sakura CC Cream Flawless Control được ví như "trợ thủ 4in1" khi đồng thời đảm nhiệm vai trò che phủ khuyết điểm, dưỡng da, nâng tone và chỉ số SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB - nguyên nhân sạm nám, lão hóa sớm do ánh nắng

Đặc biệt, khả năng kiềm dầu cực đỉnh, kháng nước cũng ổn nên nên da dầu và trời có nắng nóng tới đâu lớp nền vẫn mịn lì tệp vào da không bóng nhờn, không lem trôi. Cùng với khả năng nâng tone trắng hồng tự nhiên giúp cả làn da hơi ngăm cũng có thể yên tâm sử dụng mà không lo bệt trắng hay xuống tone cuối ngày. Sakura CC Cream Flawless Control còn có khả năng cân mọi loại thời tiết dù nắng nóng 40 độ hay cơn mưa rào bất chợt.

Thành phần chính: ZinC oxide, titanium dioxide, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, dầu hạt nho đen.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB, duy trì làn da khỏe mạnh và tươi sáng.

Che phủ tốt các khuyết điểm như thâm mụn, đốm nâu, tàn nhang, da không đều màu hay lỗ chân lông to, mang lại lớp nền mịn màng tự nhiên.

Bổ sung thành phần dưỡng ẩm giúp kem tán mượt trên da, không gây khô ráp, bong tróc hay vón cục.

Kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, tạo cảm giác thông thoáng, hạn chế nguy cơ bít tắc gây mụn.

Độ bám tốt, giữ lớp nền ổn định từ 7 - 9 tiếng trong môi trường máy lạnh.

Nhờ chất kem mỏng nhẹ và khả năng thẩm thấu nhanh, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da dầu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Ngay cả khi hoạt động ngoài trời hay ra nhiều mồ hôi, lớp kem vẫn bám tốt, hạn chế lem trôi.

Sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, kể cả da dầu mụn hay da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Điểm cần chú ý: Không có điểm chê mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

Giữa "ma trận" mỹ phẩm được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, 5 cái tên kể trên chính là minh chứng cho câu nói "tiền nào của nấy" nhờ bảng thành phần chất lượng và hàng nghìn phản hồi tích cực từ người dùng thực tế. Đầu tư cho làn da chưa bao giờ là lãng phí nếu bạn chọn đúng sản phẩm phù hợp. Đừng để làn da phải chờ đợi! Đến ngay nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín để "rinh" chân chân ái về tủ đồ skincare và nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.