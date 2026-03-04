Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hotsale Xiaomi 17 Series: Ưu đãi đến 8 triệu, đặc quyền 1 đổi 1 trong 2 năm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/03/2026 09:42 GMT+7

Siêu phẩm flagship Xiaomi 17 đã chính thức cập bến. Đừng bỏ lỡ giai đoạn Hotsale mở bán với bộ quà tặng 'khủng' và chế độ hậu mãi đặc quyền dành riêng cho những khách hàng đầu tiên.

1. Siêu ưu đãi Hotsale không thể bỏ lỡ

  • Giảm ngay đến 8 triệu đồng
  • Trả chậm 0% lãi suất qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng
  • Thu cũ đổi mới (Trade-in): Trợ giá giảm thêm đến 5 triệu đồng
  • Đặc quyền Limited: 100 khách hàng đầu tiên mua Xiaomi 17 Ultra Limited nhận gói ưu đãi 25 triệu đồng kèm Bộ Kit camera chuyên nghiệp.

2. Đặc quyền bảo hành "Vàng"

An tâm sử dụng với chính sách bảo hành dài hạn chỉ có tại TGDĐ:

  • 2 năm bảo hành tiêu chuẩn
  • 6 tháng bảo hành màn hình và 6 tháng bảo hành tại nhà
  • 1 đổi 1 trong 2 năm: Ưu đãi độc quyền dành riêng cho khách hàng mua Xiaomi 17 Ultra. Lỗi nhà sản xuất là đổi mới ngay trong suốt 24 tháng.
Hotsale Xiaomi 17 Series: Ưu đãi đến 8 triệu, đặc quyền 1 đổi 1 trong 2 năm - Ảnh 1.

3. Các phiên bản mở bán tại Thế Giới Di Động

Quý khách có thể lựa chọn 5 phiên bản phù hợp với nhu cầu lưu trữ và trải nghiệm:

  1. Xiaomi 17 5G (12GB/256GB)
  2. Xiaomi 17 5G (12GB/512GB)
  3. Xiaomi 17 Ultra 5G (16GB/512GB)
  4. Xiaomi 17 Ultra 5G (16GB/1TB)
  5. Xiaomi 17 Ultra Limited Leica 5G (16GB/1TB)

Số lượng quà tặng cho phiên bản limited có hạn, hãy nhanh tay đặt hàng tại Thế Giới Di Động để không bỏ lỡ những ưu đãi tốt nhất!

