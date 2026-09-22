Houthi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan không hỗ trợ Ả Rập Xê Út

Thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul-Malik al-Houthi đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan không nên can dự vào cuộc đối đầu đang leo thang giữa lực lượng này và Ả Rập Xê Út.