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    Houthi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan không hỗ trợ Ả Rập Xê Út
    VideoThế giới

    Houthi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan không hỗ trợ Ả Rập Xê Út

    La Vi-Văn Khoa
    Thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul-Malik al-Houthi đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan không nên can dự vào cuộc đối đầu đang leo thang giữa lực lượng này và Ả Rập Xê Út.

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