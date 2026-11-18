Houthi có hạ được thành trì Aden của chính phủ Yemen không?

Nếu kiểm soát được Aden, đây sẽ là thắng lợi lớn cho Houthi, đồng thời đặt eo biển Bab el-Mandeb và khoảng 12% vận tải toàn cầu trước nguy cơ bị đe dọa.