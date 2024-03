Houthi phóng 4 UAV vào chiến hạm Mỹ ở biển Đỏ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết trên mạng xã hội X rằng lực lượng Mỹ đã "giao chiến và phá hủy bốn máy bay không người lái tầm xa" do Houthi phóng vào khoảng 2 giờ sáng 28.3 (6 giờ sáng 28.3, theo giờ Việt Nam). CENTCOM còn viết rằng không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào đối với tàu của Mỹ hoặc liên minh, theo AFP.

"Những vũ khí này bị xác định là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và an ninh hơn đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ", CENTCOM nhấn mạnh.

Hình ảnh từ một đoạn video ngày 20.3 cho thấy một chiếc UAV của Houthi trước khi bị trực thăng quân sự Pháp phá hủy ở biển Đỏ AFP

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Houthi đối với cáo buộc và tuyên bố trên của CENTCOM.

Trước đó, phát ngôn viên Yahya Sarea của Houthi ngày 26.3 tuyên bố trong 72 giờ trước đó, lực lượng này đã thực hiện sáu cuộc tấn công vào các tàu bằng UAV và tên lửa ở vịnh Aden và biển Đỏ. Ông còn nói rằng Houthi cũng đã tấn công hai tàu khu trục của Mỹ ở biển Đỏ cũng như thành phố Eilat của Israel, theo Reuters.

Mỹ tấn công cơ sở vũ khí ngầm ở Yemen, thủ lĩnh Houthi ra cảnh báo

Houthi đã tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Israel, Anh và Mỹ, cũng như các tàu đang hướng tới các cảng của Israel, làm gián đoạn giao thông dọc theo tuyến đường thương mại quan trọng ở biển Đỏ.

Mỹ, quốc gia dẫn đầu một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển trên biển Đỏ, đã tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen kể từ giữa tháng 1.