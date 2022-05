Hoyoverse đang làm việc trên một tựa game nhập vai mới

Theo Engadget, nhà phát triển Hoyoverse của tựa game Genshin Impact đang làm việc trên một dự án mới. Vào thứ Sáu ngày 13.5, studio đã chia sẻ đoạn trailer đầu tiên cho Zenless Zone Zero, một game nhập vai hành động lấy bối cảnh đô thị hiện đại.

Cái nhìn đầu tiên về trò chơi gợi nhớ đến những tựa game như The World Ends With You và Scarlett Nexus, trò chơi mang đến nhiệm vụ chống lại những quái vật từ chiều không gian khác. Những pha hành động của trò chơi diễn ra ở New Eridu, một trong số ít thành phố sống sót sau sự tàn phá của Ethereal.





Là một ‘Proxy’, bạn sẽ cần tổ chức một nhóm nhân vật khác nhau để chiến đấu với quái vật. Hoyoverse chưa cho biết rõ ràng về kế hoạch kinh doanh từ Zenless Zone Zero sẽ như thế nào, nhưng có vẻ như trò chơi sẽ sử dụng một hệ thống tương tự như trong Genshin Impact. Nói cách khác, người chơi sẽ dùng tiền ‘thực’ để mua các vật phẩm để tăng sức mạnh cho những nhân vật của mình.

Zenless Zone Zero hiện chưa có ngày phát hành, nhưng bạn có thể đăng ký để tham gia phiên bản close beta dành cho iOS và PC của trò chơi bằng cách truy cập trang web chính thức của trò chơi tại https://zenless.hoyoverse.com/en-us.