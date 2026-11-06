HP bổ nhiệm CEO mới đón đầu làn sóng AI tại biên

Tập đoàn HP Inc. vừa thông báo bổ nhiệm bà Emma Walmsley vào vị trí Giám đốc điều hành (CEO), có hiệu lực từ ngày 4.1.2027. Bà Walmsley sẽ tiếp quản quyền điều hành từ ông Bruce Broussard, người giữ vai trò Tổng Giám đốc tạm quyền từ tháng 2.2026. Cùng thời điểm ngày 4.1, ông Broussard sẽ chuyển sang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị HP, kế nhiệm ông Chip Bergh sau gần một thập kỷ.

Động thái kiện toàn nhân sự cấp cao được thực hiện trong bối cảnh ngành công nghiệp máy tính và phần cứng đầu cuối bước vào bước ngoặt then chốt, khi năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo đang dịch chuyển từ đám mây về thiết bị tại biên (AI at the Edge).

Bà Emma Walmsley ngồi chiếc ghế CEO HP trong bối cảnh AI đang buộc các hãng công nghệ phải tái cấu trúc Ảnh: HP

Ông Bruce Broussard, Tổng giám đốc tạm quyền của HP nhấn mạnh tập đoàn đang đứng trước thời khắc quan trọng về công nghệ, sự chuyển dịch của AI về các thiết bị phần cứng tại biên đang làm thay đổi phương thức làm việc và sinh sống trong một thế giới ngày càng kết nối, đòi hỏi doanh nghiệp phải có người dẫn dắt đủ năng lực kết nối nguồn lực để nắm bắt cơ hội.

Dưới nhiệm kỳ của nữ CEO mới, HP định hướng tập trung khai thác sức mạnh của kỷ nguyên AI, đưa tinh thần đổi mới sáng tạo vào thực tế nhằm mở khóa động lực tăng trưởng mới.

Bà Emma Walmsley từng giữ cương vị CEO của tập đoàn dược phẩm toàn cầu GSK từ tháng 4.2017 đến tháng 12.2025, trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi quy mô lớn và tái cấu trúc danh mục R&D. Bà cũng có 7 năm liên tục đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Microsoft.

Nền tảng điều hành các hệ thống quốc tế và sự am hiểu về hệ sinh thái phần mềm toàn cầu được xem là lợi thế then chốt giúp tân CEO định hướng lại danh mục sản phẩm của HP trước làn sóng điện toán thông minh mới.