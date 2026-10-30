HP OmniBook X Flip 14 2026: Những nâng cấp mới trong dòng laptop xoay gập từ HP

Laptop là công cụ quen thuộc của dân văn phòng, nhưng không phải lúc nào bàn phím và chuột cũng là phương thức tương tác thuận tiện nhất. Khi cần ghi chú, phác thảo ý tưởng hay chia sẻ nội dung, người dùng đôi khi phải chuyển sang máy tính bảng hoặc sử dụng thêm công cụ hỗ trợ.

HP OmniBook X Flip 14 2026 kết hợp thiết kế hiện đại với khả năng xoay gập linh hoạt

Để đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt hơn trên cùng một thiết bị, HP OmniBook X Flip 14 2026 kết hợp thiết kế 2 trong 1 với nhiều phương thức tương tác, từ bàn phím đến màn hình cảm ứng và bút stylus.

Thiết kế xoay gập 360 độ giúp việc ghi chú và sáng tạo thuận tiện hơn

HP OmniBook X Flip 14 2026 sở hữu bản lề xoay gập 360 độ, cho phép chuyển đổi giữa laptop và máy tính bảng. Người dùng có thể gập ngược màn hình để ghi chú bằng bút stylus, đánh dấu chi tiết cần chỉnh sửa hoặc phác thảo ý tưởng. Khi trao đổi với đồng nghiệp, chế độ lều (Tent Mode) giúp dựng màn hình để chia sẻ nội dung mà không cần thêm giá đỡ.

Trải nghiệm này được hỗ trợ bởi màn hình OLED 14 inch, tỷ lệ 16:10 với màu sắc sống động và độ tương phản cao. Kết quả đo ghi nhận độ phủ 100% sRGB và 97% DCI-P3, đáp ứng tốt nhu cầu trình bày nội dung và chỉnh sửa hình ảnh. Kết hợp với cảm ứng và bút, người dùng có thể vừa theo dõi vừa thao tác trực tiếp trên tài liệu hoặc hình ảnh.

Màn hình cảm ứng hỗ trợ đọc tài liệu, ghi chú và tương tác trực tiếp với nội dung

HP cũng tinh chỉnh các cạnh và góc máy bo tròn hơn, kết hợp thân nhôm màu xanh Atmospheric Blue. Trọng lượng khoảng 1,4 kg giúp thiết bị thuận tiện mang theo, trong khi bàn phím có độ nảy tốt, hành trình hợp lý và đèn nền vẫn đáp ứng nhu cầu nhập liệu trong thời gian dài.

Đa nhiệm mượt mà để công việc không bị gián đoạn

Một ngày làm việc của dân văn phòng thường đòi hỏi mở nhiều tab trình duyệt, xử lý bảng tính, họp trực tuyến và chỉnh sửa hình ảnh. Điều người dùng cần là một chiếc máy đủ sức xử lý nhiều công việc cùng lúc, cho phép chuyển đổi giữa các ứng dụng mà không làm gián đoạn nhịp làm việc.

HP OmniBook X Flip 14 2026 được trang bị nền tảng Intel® Core™ Ultra Series 3 mới. Phiên bản trải nghiệm sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 5 325 với 8 nhân, 8 luồng, kết hợp RAM 16GB và SSD 512GB. Kết quả Geekbench 7 ghi nhận 2.033 điểm đơn nhân và 10.967 điểm đa nhân.

Trong sử dụng thực tế, máy xử lý tốt các tác vụ văn phòng, mở nhiều tab Chrome và chuyển đổi giữa các ứng dụng. Máy cũng đáp ứng nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh và thiết kế đồ họa cơ bản, phù hợp với người kết hợp công việc văn phòng và sáng tạo nội dung.

Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra Series 3 đáp ứng nhu cầu kết hợp công việc văn phòng và sáng tạo nội dung

Bên cạnh CPU, bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 5 325 còn tích hợp NPU với hiệu năng tối đa 47 TOPS INT8, hỗ trợ xử lý AI trên thiết bị. Nền tảng này hỗ trợ Windows Studio Effects, với các hiệu ứng hình ảnh phục vụ họp trực tuyến, một trong những nhu cầu phổ biến của người dùng laptop hiện nay.

Những chi tiết nhỏ giúp việc di chuyển và kết nối thuận tiện hơn

Với người thường xuyên mang laptop ra ngoài, việc tìm ổ điện, sắp xếp dây sạc hay kết nối thiết bị ngoại vi đôi khi gây bất tiện. Bên cạnh hiệu năng, thời lượng pin và thiết kế phụ kiện cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm di động.

HP OmniBook X Flip 14 2026 trang bị pin 59Wh. Trong bài kiểm tra Procyon Battery Life với các ứng dụng Office, máy ghi nhận thời gian 9 giờ 46 phút trước khi dung lượng pin chạm mốc 30%, theo dữ liệu thử nghiệm. Đây là kết quả tích cực cho nhu cầu làm việc di động, dù thời lượng thực tế phụ thuộc vào tác vụ và thiết lập sử dụng. Bộ sạc USB-C GaN 65W nhỏ gọn cũng giúp giảm bớt sự cồng kềnh khi mang theo.

Các tính năng Look to Move và Screen Shift giúp quản lý cửa sổ ứng dụng thuận tiện hơn

Một chi tiết thiết thực khác là hai cổng USB-C được bố trí ở hai bên thân máy. Cách bố trí này giúp người dùng lựa chọn vị trí cắm sạc, hạn chế tình trạng dây cáp phải vòng qua thân máy. Máy còn có hai cổng Thunderbolt 4, hai USB-A và HDMI 2.1, hỗ trợ kết nối màn hình ngoài, máy chiếu và các phụ kiện khác.

Khi làm việc với nhiều màn hình, việc liên tục kéo thả và sắp xếp cửa sổ cũng có thể mất thời gian. Trên OmniBook X Flip 14 2026, Look to Move cho phép chuyển cửa sổ giữa các màn hình bằng chuyển động đầu, trong khi Screen Shift hỗ trợ sắp xếp cửa sổ vào bố cục mong muốn chỉ với một thao tác. Những tiện ích này bổ sung các cách tương tác mới, giúp quản lý không gian làm việc thuận tiện hơn.

Một chiếc laptop hướng đến trải nghiệm thuận tiện hơn mỗi ngày

Đôi khi, chỉ những cải tiến nhỏ cũng đủ giúp công việc hằng ngày trở nên thuận tiện hơn. Với HP OmniBook X Flip 14 2026, khả năng ghi chú trực tiếp trên màn hình, bố trí cổng sạc linh hoạt hay quản lý cửa sổ dễ dàng hơn góp phần giảm bớt những thao tác bất tiện khi sử dụng laptop.

Trọng lượng khoảng 1,4 kg giúp HP OmniBook X Flip 14 2026 thuận tiện mang theo trong công việc hằng ngày

Với bộ xử lý Intel® Core™ Ultra Series 3 cùng thiết kế 2-trong-1, sản phẩm là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng công nghệ, người trẻ làm việc linh hoạt và người làm sáng tạo nội dung. Giá bán chính thức tại Việt Nam sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá sức cạnh tranh khi thiết bị lên kệ.