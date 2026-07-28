HP Poly Studio V12 - Giải pháp họp trực tuyến gọn gàng, thông minh và linh hoạt

Vì sao phòng họp nhỏ cần trải nghiệm chuyên nghiệp hơn?

Trong mô hình làm việc hybrid, ngay cả những phòng họp có diện tích dưới 30 m² vẫn cần chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng và sử dụng đơn giản khi họp trực tuyến.

Nếu chỉ dựa vào webcam, micro và loa tích hợp trên laptop, cuộc họp dễ bị giới hạn bởi góc camera hẹp, âm thanh không đều, tiếng ồn nền hoặc người tham dự từ xa khó theo dõi ai đang nói.

Bài toán dành cho doanh nghiệp không chỉ là "mua một camera cho phòng họp", mà cần chuẩn hóa một trải nghiệm cộng tác đủ chuyên nghiệp, dễ vận hành và chi phí hợp lý.

HP Poly Studio V12 - Trung tâm trải nghiệm cho phòng họp nhỏ

HP Poly Studio V12 tích hợp camera, micro và loa trong cùng một thiết bị, chỉ cần kết nối với laptop để bắt đầu cuộc họp trên những nền tảng quen thuộc. Cách triển khai này phù hợp các phòng họp nhỏ, huddle room hoặc không gian BYOD.

Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp dễ dàng nâng cấp chất lượng phòng họp nhỏ mà không phải đầu tư vào một hệ thống hội nghị phức tạp. Người dùng chỉ cần bước vào phòng, kết nối và họp. Trong khi đó, đội ngũ IT vẫn có thể chuẩn hóa, quản lý và hỗ trợ theo cách nhất quán hơn.

HP Poly Studio V12 thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, triển khai và quản lý

HP Poly Studio V12 là lựa chọn phù hợp cho:

Doanh nghiệp có nhiều phòng họp nhỏ cần chuẩn hóa chất lượng cuộc họp với chi phí tối ưu

Tổ chức sử dụng mô hình BYOD, họp với laptop cá nhân bằng các thao tác kết nối nhanh, đơn giản

Người dùng cần thiết bị chuyên dụng thay cho webcam, micro và loa laptop

Đội ngũ IT cần giải pháp dễ triển khai, dễ quản lý và phù hợp nhân rộng ở nhiều không gian cộng tác

Doanh nghiệp cần phòng họp chất lượng ổn định, dễ sử dụng và có thể mở rộng

Điểm nổi bật giúp HP Poly Studio V12 khác biệt trong trải nghiệm phòng họp nhỏ

HP Poly Studio V12 với sự kết hợp giữa camera 4K Ultra HD 20MP góc nhìn rộng, công nghệ Poly DirectorAI, âm thanh Poly và quản lý qua Poly Lens mang đến trải nghiệm họp chuyên nghiệp, hoàn chỉnh. Đây là sự khác biệt so với việc ghép rời rạc nhiều thiết bị ngoại vi hoặc chỉ dùng thiết bị tích hợp trên laptop.

USB Video Bar mang đến nhiều lợi ích cho phòng họp nhỏ

HP Poly Studio V12 dễ dàng nâng cấp, mở rộng tùy nhu cầu

Tùy chọn nâng cấp HP Poly Studio A2 - Mở rộng cho phòng họp vừa

Với cấu hình mặc định, HP Poly Studio V12 phù hợp cho phòng họp nhỏ. Khi cần mở rộng phạm vi thu âm, doanh nghiệp có thể kết hợp thêm HP Poly Studio A2 Table Microphone để tăng khả năng bắt giọng nói, đáp ứng hiệu quả cho các phòng họp vừa hoặc không gian có nhiều người tham gia mà vẫn giữ mô hình triển khai gọn gàng. Doanh nghiệp không cần thay đổi toàn bộ hệ thống khi nhu cầu sử dụng tăng lên, vừa đảm bảo chất lượng âm thanh, vừa tối ưu ngân sách.

Tùy chọn nâng cấp USB Dock G5/G6 - Hoàn thiện trải nghiệm BYOD

Trong phòng họp BYOD, kết hợp HP Poly Studio V12 với USB Dock G5 hoặc USB-C 100W G6 Dock giúp tạo nên kết nối trung tâm cho laptop, thao tác nhanh gọn và chuyên nghiệp.

Về mặt thẩm mỹ, Dock giúp giảm bớt sự bừa bộn khi có quá nhiều adapter và dây rời. Về mặt vận hành, Dock cung cấp đủ tài nguyên cần thiết: kết nối thiết bị họp, trình chiếu, mạng dây và cấp nguồn cho laptop, mang đến trải nghiệm nghe nhìn tốt và gọn gàng hơn.

Giải pháp tối ưu cho phòng họp nhỏ, dễ nâng cấp và mở rộng theo nhu cầu

HP Poly Studio V12 là lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp cần một giải pháp họp trực tuyến hiện đại nhưng không phức tạp. Thiết bị tập trung vào nhu cầu của phòng họp nhỏ: dễ triển khai, dễ sử dụng, hình ảnh rõ, âm thanh tập trung và quản lý thuận tiện.

Khi nhu cầu tăng lên, doanh nghiệp có thể mở rộng bằng HP Poly Studio A2 cho phạm vi thu âm tốt hơn hoặc kết hợp USB Dock G5/G6 để hoàn thiện trải nghiệm kết nối BYOD. Không chỉ giải quyết nhu cầu họp hiện tại mà HP Poly Studio V12 còn tạo ra lộ trình mở rộng linh hoạt, thẩm mỹ và tối ưu chi phí cho tương lai.

Digiworld - Đơn vị phân phối HP Poly Studio V12 chính hãng tại Việt Nam

Giải pháp HP Poly Studio V12 được phân phối tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld) với chính sách bảo hành chính hãng toàn quốc, giúp doanh nghiệp nâng cấp trải nghiệm họp trực tuyến. Ngoài HP Poly Studio V12 dành cho phòng họp nhỏ, Digiworld còn có HP Poly Studio V52 dành cho phòng họp vừa và HP Poly Studio V72 dành cho không gian họp lớn. Tùy nhu cầu mà doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp để mỗi cuộc họp đều diễn ra hiệu quả, chuyên nghiệp.

Digiworld với hành trình gần ba thập kỷ kiến tạo và phát triển - tự hào là Nhà phân phối Poly hàng đầu (Top Poly Distributor) trong khuôn khổ Giải thưởng Đối tác Kênh FY2025 Amplify - giải thưởng ghi nhận những đối tác có thành tích nổi bật trong hệ sinh thái HP. Đây là sự ghi nhận cho năng lực triển khai hiệu quả, mức độ gắn kết khách hàng và cam kết hợp tác bền vững giữa Digiworld và HP trong hành trình phát triển thị trường tại Việt Nam - đúng như tinh thần "Truly Vietnam, Truly Market Builder".