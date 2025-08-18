Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

HR Asia Awards 2025 vinh danh Vietjet là 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'

Tiểu Hoa
18/08/2025 08:29 GMT+7

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á' tại giải thưởng HR Asia Awards 2025.

HR Asia Awards 2025 vinh danh Vietjet là 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'- Ảnh 1.

Giải thưởng quốc tế uy tín HR Asia Award 2025 vinh danh Vietjet với môi trường làm việc quốc tế, truyền cảm hứng tốt đẹp cùng nhiều chính sách nhân sự, đãi ngộ hấp dẫn. Đây là giải thưởng quốc tế uy tín, quy tụ những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietjet hiện quy tụ hơn 9.000 nhân sự xuất sắc đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động sôi nổi tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn hàng không toàn cầu, hãng không ngừng mở rộng mạng bay, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, mang tới các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp quốc tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

HR Asia Awards 2025 vinh danh Vietjet là 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'- Ảnh 2.

HR Asia Awards 2025 vinh danh Vietjet là 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'- Ảnh 3.

Vietjet luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, đảm bảo mỗi nhân viên đều được chăm sóc sức khỏe định kỳ và tham gia các khóa đào tạo liên tục để phát triển bản thân. Không chỉ quan tâm đến cán bộ, nhân viên, hãng còn dành sự động viên và khen thưởng cho con em có thành tích học tập nổi bật, mở rộng cánh cửa để các em trở thành một phần của đại gia đình Vietjet trong tương lai. Với chế độ phúc lợi tốt và môi trường làm việc chuyên nghiệp, mỗi năm Vietjet đón nhận hàng nghìn ứng viên ứng tuyển vào các vị trí từ mặt đất tới bầu trời, cùng hiện thực hóa giấc mơ bay.

Tại văn phòng Vietjet khắp toàn cầu, hãng mang tới không gian làm việc thuận lợi với thiết kế mở, thoải mái cùng nghiều cây xanh, ưu tiên đồ dùng thân thiện môi trường. Chính không gian này đã trở thành điểm đến truyền cảm hứng, giúp các nhân sự tái tạo sức lao động, tăng cường sáng tạo. Ngay tại trụ sở chính, tổ hợp tiện ích gồm khu ẩm thực, mua sắm, phòng chiếu phim, phòng tập thể thao… được bố trí hài hòa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn và giải trí của nhân viên.

HR Asia Awards 2025 vinh danh Vietjet là 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'- Ảnh 4.

Tại Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), các chương trình huấn luyện và đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho cán bộ, nhân viên được tổ chức đều đặn hàng tuần, hàng tháng. Song song đó, VJAA thường xuyên mời các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực về chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các buổi workshop chuyên sâu, mang đến cho học viên góc nhìn thực tiễn và kiến thức cập nhật, giúp đội ngũ nhân sự không ngừng hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, phát triển bản thân và thăng tiến.

Đặc biệt, công ty còn tổ chức hội thao thường niên, tạo sân chơi sôi động với các bộ môn như bóng đá, pickleball, cầu lông, bóng rổ… quy tụ sự tham gia hào hứng của đội ngũ nhân viên khắp Việt Nam và quốc tế, góp phần gắn kết tinh thần đồng đội và lan tỏa năng lượng tích cực.

HR Asia Awards 2025 vinh danh Vietjet là 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'- Ảnh 5.

Với chính sách phúc lợi vượt trội và chương trình đào tạo chuyên môn toàn diện, Vietjet đã thu hút và giữ chân lực lượng lao động xuất sắc, năng động, đóng góp vào sự phát triển bền vững của hãng cũng như ngành hàng không Việt Nam và thế giới.

Vietjet Nơi làm việc tốt nhất Châu Á hàng không Vietjet ngành hàng không HR Asia Award 2025
Xem thêm bình luận