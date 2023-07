HS Asian School đạt học bổng toàn phần ĐH hàng đầu thế giới

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), đang thực hiện chương trình kiểm định quốc tế của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) - Anh Quốc. Với lợi thế về nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc, hàng ngàn học sinh của trường đã giành được học bổng và trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington, California State University - Long Beach, California State Polytechnic University - Pomona, California State University - Fullerton, California State University - Los Angeles, San Diego State University, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Western Sydney, Macquarie University, National University of Singapore, Singapore Management University…

Để tìm hiểu về trường, phụ huynh có thể tham khảo thông tin tại: www.asianintlschool.edu.vn.