HS Hải Phòng giành giải nhất toàn quốc ‘Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới’

Ngày 1.6, tại TP.HCM đã diễn ra vòng chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới", do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức.

Nguyễn Phạm Duy Trang (áo xanh), Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Lê Thị Thu Hằng (bìa trái), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM trao giải nhất cho nhóm học sinh. LÊ THANH

Đến tham dự vòng chung kết và lễ trao giải có: chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; đại diện Tổng lãnh sự quán các nước tại TP.HCM như: Anh, Mỹ, Nhật Bản, Lào, Campuchia…

Tại vòng chung kết toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" với sự tham gia của 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hà Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương, Kiên Giang, Cần Thơ, Tiền Giang và TP.HCM.

Màn thể hiện ấn tượng tại vòng chung kết LÊ THANH

Sau 7 tháng triển khai sân chơi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi trên toàn quốc. Riêng tại vòng trực tuyến đã nhận được 10.000 bài tham gia, gần 15.000 em thiếu nhi đăng ký với nội dung giới thiệu về hơn 600 di tích văn hóa, di tích lịch sử, trang phục... của quốc gia, địa phương, dân tộc bằng tiếng Anh.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới", là hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030", Đề án"Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025", Đề án "Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030" của Thủ tướng Chính phủ.

Các đội đoạt giải cao tại vòng chung cuộc toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" LÊ THANH

Tại vòng chung kết "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới", các em thiếu nhi đến từ các đội thi đã tiến hành trang trí, trưng bày triển lãm và thuyết trình về văn hóa, ẩm thực, địa lý, lịch sử, tôn giáo, du lịch và giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và các nước: Lào, Campuchia, Singapore, Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Nam Phi, Cuba; Trung Quốc, Hàn Quốc.

Trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư cho 10 Hội đồng Đội tỉnh, thành phố đã tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc LÊ THANH

Trao thưởng cho các đội đoạt giải cao tại vòng chung cuộc toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" LÊ THANH

Kết quả, ban tổ chức chương trình đã trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư cho 10 Hội đồng Đội tỉnh, thành phố đã tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc. Trao 1 giải nhất cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng); 5 giải nhì thuộc về học sinh các Trường tiểu học: Nguyễn Thanh Tuyền, Q.Tân Bình (TP.HCM); Hùng Tiến, H.Nam Đàn (tỉnh Nghệ An); An Phú, TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương); Kim Đồng, TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang); Ngô Quyền, Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 7 giải ba và các giải thưởng phụ khác…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại lễ tổng kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" LÊ THANH

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết và trao giải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang, cho rằng: "Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đã và đang trở thành nhân tố vô cùng quan trọng, là chìa khóa mở ra thành công, quyết định năng lực hội nhập không chỉ đối với từng cá nhân trong xã hội mà trên cả bình diện quốc gia dân tộc".

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, việc thông thạo ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng không chỉ giúp chúng ta tiếp cận được nguồn tri thức khổng lồ, vô tận của nhân loại; được tìm hiểu, khám phá nét đặc sắc của các nền văn hóa các quốc gia trên thế giới mà còn giúp chúng ta nâng cao năng lực hội nhập quốc tế sâu rộng. Chính vì vậy, để có thể nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, ngoại ngữ và tiếng Anh của mỗi quốc gia thì hãy bắt đầu từ chính việc truyền cảm hứng và tạo động lực học ngoại ngữ, tiếng Anh cho trẻ em, đặc biệt trẻ em giai đoạn từ 6 đến 13 tuổi - thế hệ nắm giữ vận mệnh tương lai của đất nước.

Các đội đoạt giải tại vòng chung kết toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" chụp hình với ban tổ chức và các đại biểu LÊ THANH

Nhận thức được tầm quan trọng đó, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, cho biết: "Trong thời gian qua, Hội đồng Đội T.Ư đã phát động và chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động, nhiều cuộc thi và sân chơi hội nhập quốc tế, ngoại ngữ và tiếng Anh dành cho các em thiếu nhi. Thông qua các hoạt động ấy đã mang đến cho các em thiếu nhi nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp các em được tiếp cận với hàng trăm đầu sách miễn phí tại thư viện trực tuyến. Song song đó, các em được hướng dẫn các kỹ năng học thuật chuyên sâu, được rèn luyện kỹ năng tư duy, thực hành thói quen sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, nhằm phát triển kỹ năng học tập ngoại ngữ".