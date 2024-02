HSBC và Gene Solutions ký hợp tác nghiên cứu ung thư và sức khỏe thai phụ

Theo đó, thông qua ngân hàng số của HSBC, Gene Solutions sẽ có thể dễ dàng và nhanh chóng kết nối toàn bộ hệ thống kế toán tại các nước ASEAN, bao gồm Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, với hệ thống chủ tại Việt Nam. Việc kết nối tập trung này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng cũng như kiểm soát dòng tiền và tình trạng tài chính tốt hơn, tạo điều kiện xây dựng một giải pháp quản lý vốn hiệu quả.



Mặt khác, để hiện thực hóa tham vọng của Gene Solutions trong việc giúp đại đa số người tiêu dùng tiếp cận được với các giải pháp di truyền tiên tiến, thông qua chương trình tài chính cá nhân của mình, HSBC cung cấp gói trả góp không lãi suất, cho phép thêm nhiều gia đình được thực hiện các xét nghiệm chất lượng cao của Gene Solutions với các giải pháp tài chính tiện lợi và an toàn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng HSBC.

HSBC vàGene Solutions ký kết U.P

Theo Bộ Y tế Việt Nam, cứ 100.000 người Việt sẽ có 159 ca được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tử vong do ung thư là chẩn đoán muộn. Mặt khác, mỗi năm có 41.000 trẻ em Việt Nam sinh ra với dị tật bẩm sinh, đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những vấn đề tiềm ẩn này trước tiên có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân, sâu xa hơn sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động của Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn có thể được giảm thiểu nhờ chẩn đoán sớm, nhưng đông đảo người dân lại không thể tiếp cận do chi phí cao. HSBC nhận thấy Gene Solutions sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận của người dân Đông Nam Á với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Gene Solutions hỗ trợ phát hiện sớm rủi ro và can thiệp y tế kịp thời, với trọng tâm là hoạt động xét nghiệm tiền sản không xâm lấn, sàng lọc và chẩn đoán ung thư dựa trên công nghệ Giải trình tự Gene Thế hệ mới (Next Generation Sequencing).