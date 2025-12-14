HTM Homes ra mắt sự kiện ‘Future Living Expert’: Kiến tạo không gian sống tương lai

Sự kiện lấy chủ đề The Grand Festival - Future Living Expert với thông điệp "Bậc thầy kiến tạo không gian sống tương lai". Không dừng lại ở một sự kiện ra mắt, sự kiện được kiến tạo như một không gian thưởng lãm nghệ thuật đa giác quan, dành riêng cho cộng đồng thượng khách tinh hoa.

HTM Homes tiên phong giới thiệu hệ sinh thái sống tương lai

Tại The Grand Festival - Future Living Expert, HTM Homes vui mừng được tiếp đón hơn 500 vị khách quý, quý vị đối tác, Hoa - Á hậu cùng đại diện cơ quan báo chí và khách hàng yêu mến nội thất cao cấp và phong cách sống hiện đại.

Nghi thức cắt băng khai trương showroom HTM Homes ẢNH: HTM HOMES

Phát biểu tại sự kiện, Ông Trịnh Xuân Mạnh - Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT HTM Group chia sẻ:

"HTM Homes không chỉ là không gian trưng bày, mà còn mang đến trải nghiệm thực tế về những sản phẩm cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Franke, Hansgrohe, AXOR, KLUDI, Geberit… giúp Khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp tối ưu cho các công trình đẳng cấp".

"Franke tự hào được hợp tác cùng HTM Homes - một đơn vị có chung tầm nhìn với chúng tôi về đổi mới, chất lượng và giá trị bền vững dành cho Khách hàng. Với showroom mới này, Khách hàng Việt Nam sẽ có cơ hội khám phá trọn vẹn các giải pháp nhà bếp của Franke, được thiết kế nhằm nâng tầm trải nghiệm sống hằng ngày bằng sự chính xác chuẩn Thụy Sĩ và vẻ đẹp hiện đại, tinh tế. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang đến những chuẩn mực mới về trải nghiệm, dịch vụ và sự hài lòng cho thị trường Việt Nam" - Ông Markus Ratfelder - Sales Director HS SE & NE Asia of FRANKE chia sẻ.

"Bắt tay" chiến lược với các đối tác toàn cầu

Để đặt nền tảng chuẩn mực tương xứng với chuẩn sống của các dự án cao cấp, HTM Homes đã chính thức bắt tay cùng các đối tác chiến lược hàng đầu thế giới, mang những chuẩn mực quốc tế về thẩm mỹ, công nghệ và độ bền vào không gian sống tại Việt Nam.

Nổi bật trong đó là FRANKE - thương hiệu đến từ Thụy Sĩ với hơn 110 năm phát triển, được biết đến với các giải pháp bếp đồng bộ "ALL-IN", tinh xảo trong thiết kế và chuẩn mực chất lượng châu Âu, hiện diện tại nhiều thị trường khắt khe toàn cầu.

Bên cạnh đó, HTM Homes cũng hợp tác cùng các tên tuổi danh tiếng như KLUDI và Geberit (Đức) với thế mạnh về thiết bị vệ sinh, hệ thống âm tường và công nghệ tối ưu vận hành, cùng AXOR và Hansgrohe - những biểu tượng của thiết kế và trải nghiệm nước cao cấp, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái không gian sống tương lai chuẩn quốc tế cho các dự án chuẩn mực tinh hoa tại Việt Nam.

Ký kết hợp tác - Mở rộng hệ sinh thái đối tác trong nước

Trong khuôn khổ sự kiện, HTM Group - HTM Homes tiếp tục tạo dấu ấn bằng loạt lễ ký kết hợp tác chiến lược với các Đối tác then chốt, qua đó mở rộng mạng lưới phân phối và gia tăng năng lực triển khai tại thị trường nội địa. Đây được xem là bước đi mang tính nền tảng, nhằm chuẩn hóa hệ sinh thái vận hành - dịch vụ theo định hướng cao cấp, đồng bộ và bền vững.

Đại diện HTM Group, Taseco Group cùng thương hiệu Franke tại lễ ký kết ẢNH: HTM HOMES

Ở mảng Dealer, HTM Group - HTM Homes chính thức thiết lập quan hệ hợp tác với các đơn vị uy tín gồm Mao Trung Home, Sanko Kitchen, Mỹ Khang và Khánh Vy Home. Song song, HTM Group - HTM Homes cũng ký kết hợp tác chiến lược với các chủ đầu tư như Taseco Group và BHS Group, mở ra dư địa đồng hành trong việc phát triển những dự án chuẩn mực, tối ưu tính đồng bộ từ thiết kế, vật liệu đến trải nghiệm sử dụng.

Chuỗi ký kết này không chỉ củng cố vị thế HTM Group - HTM Homes như một chuyên gia của chuẩn sống tinh hoa, mà còn khẳng định chiến lược xây dựng liên minh dài hạn cùng các Đối tác cùng tầm nhìn, hướng đến kiến tạo những không gian sống đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Showroom tour - Hành trình trải nghiệm đa giác quan

Sự kiện "Future Living Expert" được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi các yếu tố thiết kế, công nghệ và công năng được kết nối thành một hệ sinh thái thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh đồng bộ. Tại đây, khách mời được dẫn dắt qua các khu vực trải nghiệm đa lớp: khám phá không gian trưng bày theo từng thương hiệu, trải nghiệm AI Robot, hòa mình vào chuỗi trải nghiệm nghệ thuật và chiêm ngưỡng trực quan hoạt động Live Cooking Show trong không gian bếp cao cấp - Franke. Tất cả tái hiện chuẩn mực sống hiện đại: trực quan, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khách VIP tham quan và trải nghiệm không gian trực quan của thiết bị bếp Franke ẢNH: HTM HOMES

Hoa hậu - Doanh nhân Nykky Đỗ trải nghiệm Live Cooking Show tại không gian trưng bày thương hiệu bếp Franke ẢNH: HTM HOMES

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo khám phá các thiết kế phòng tắm từ AXOR ẢNH: HTM HOMES

Hoa hậu Lê Hoàng Phương thích thú với sản phẩm bếp Franke ẢNH: HTM HOMES

Đặc biệt, sự kiện còn được đồng hành bởi thương hiệu nước uống ion kiềm Ocany và thương hiệu gia vị hàng đầu thế giới Heinz, góp phần hoàn thiện trải nghiệm phong cách sống hiện đại, nơi sức khỏe và tiện nghi luôn được đặt lên hàng đầu.

Về HTM Homes

HTM Homes - thuộc Tập đoàn HTM Group là đơn vị cung cấp giải pháp nội thất toàn diện, tích hợp thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh cao cấp và các sản phẩm hoàn thiện từ những thương hiệu hàng đầu châu Âu. Với định hướng xây dựng hệ sinh thái sống chuẩn mực dành cho gia đình Việt Nam, HTM Homes chú trọng vào chất lượng, thẩm mỹ, trải nghiệm người dùng và tính bền vững trong mọi thiết kế.