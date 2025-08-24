Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

Hứa Minh Đạt nhận làm trợ lý, đưa vợ đi quay show thực tế

Thạch Anh
Thạch Anh
24/08/2025 11:27 GMT+7

Hứa Minh Đạt cùng Lâm Vỹ Dạ góp mặt trong buổi quay hình 'Mái ấm gia đình Việt', tích cực hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại Thanh Hóa, bởi sự dẫn dắt của Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt và Đại Nghĩa cùng dàn khách mời như ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, diễn viên Bảo Hân… Khép lại ngày ghi hình đầu tiên, chương trình đã trao tổng cộng hơn 600 triệu đồng cho 6 nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. 

Hứa Minh Đạt nhận làm trợ lý, đưa vợ đi quay show thực tế- Ảnh 1.

Dàn sao khóc nghẹn trong quá trình ghi hình

Ảnh: BTC

Các nghệ sĩ tham gia chương trình không giấu được sự xúc động khi chứng kiến những hoàn cảnh éo le của các em nhỏ. Hình ảnh ca sĩ Đinh Mạnh Ninh lén xoay lưng lau nước mắt hay diễn viên Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào ôm chầm các bé để động viên khiến mọi người đồng cảm. Nhiều khán giả cũng xót xa, bật khóc nức nở trước hình ảnh các em dù nhỏ tuổi đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống.

Hà Việt Dũng chia sẻ bản thân rất phấn khởi khi tham gia chương trình. Anh khẳng định luôn nỗ lực hết mình trong mọi thử thách để mang về những phần thưởng giá trị cho các em nhỏ. Trong khi đó, ca sĩ Ngô Lan Hương cho biết cô nhận lời ngay khi được mời vì tin tưởng vào giá trị nhân văn mà chương trình đã lan tỏa suốt nhiều năm qua. Nữ ca sĩ mong muốn sự góp mặt của mình có thể đồng hành cùng chương trình lan tỏa và sẻ chia nhiều hơn nữa đến với mọi người.

Vai trò mới của Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt

Hứa Minh Đạt nhận làm trợ lý, đưa vợ đi quay show thực tế- Ảnh 2.

Đảm nhận vai trò MC trong Mái ấm gia đình Việt, Lâm Vỹ Dạ động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Ảnh: BTC

Một điều đặc biệt trong đợt ghi hình tại Thanh Hóa lần này là việc xuất hiện cùng lúc 2 MC dẫn dắt chương trình. Dù không phải lần đầu đến với Mái ấm gia đình Việt nhưng đây là lần đầu Hứa Minh Đạt làm nhiệm vụ “cầm trịch” cùng vợ là Lâm Vỹ Dạ. Nam diễn viên cho biết bản thân không giấu được sự hồi hộp, xen lẫn xúc động.

“Từ trước đến nay, tôi thường gắn liền với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn và xem đó là thế mạnh của mình. Khi đến với Mái ấm gia đình Việt, dẫn dắt một chương trình mang tính nhân văn, cần sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn như thế này, có những khoảnh khắc tôi chỉ biết lặng người đi, không còn nghĩ đến việc phải nói sao cho vui nữa mà chỉ muốn làm gì đó để chia sẻ, giúp đỡ họ. Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt với tôi”, Hứa Minh Đạt bộc bạch.

Anh cũng khiêm tốn nhận mình chỉ là “vai phụ”, làm trợ lý cho MC chính là Lâm Vỹ Dạ. Tuy nhiên, Lâm Vỹ Dạ khẳng định vai trò của cả hai là ngang nhau, không phân chính phụ mà đều cùng hướng đến mục tiêu chung là sẻ chia với những mảnh đời khó khăn và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

