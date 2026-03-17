Hứa Vĩ Văn bức xúc trước tin đồn thất thiệt

Những ngày qua, mạng xã hội TikTok xuất hiện hàng loạt clip gây xôn xao về Hứa Vĩ Văn từ một tài khoản mang tên “Hua Vi Van officialvnvn” với khoảng 7.300 người theo dõi. Trong các hình ảnh do người dùng này đăng tải, dân mạng bất ngờ khi nam diễn viên Tiệc trăng máu xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy kèm dòng trạng thái: “Các bạn hãy cầu nguyện cho tôi nhé!”.

Dưới các bài đăng, rất nhiều tài khoản để lại bình luận: “Chúc anh mau chóng khỏe lại” và hàng loạt bình luận bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam diễn viên 7X. Tuy nhiên, cũng có ý kiến hoài nghi về tính chân thật của thông tin, mong chờ Hứa Vĩ Văn lên tiếng làm rõ, tránh gây hoang mang cho người hâm mộ.

Hình ảnh Hứa Vĩ Văn nằm viện lan truyền trên mạng xã hội do tài khoản giả mạo đăng tải Ảnh: Chụp màn hình

Hứa Vĩ Văn lên tiếng đính chính

Trước sự việc gây hoang mang, Hứa Vĩ Văn đã lên tiếng trên trang cá nhân với gần 990.000 người theo dõi để phủ nhận thông tin sai lệch. Nam diễn viên cho biết ban đầu không có ý định phản hồi vì tình trạng giả mạo trên mạng xã hội không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, việc thông tin lan truyền rộng rãi đã ảnh hưởng đến người thân và bạn bè của anh.

“Tôi tính không đăng vì tài khoản giả mạo trên mạng quá nhiều. Nhưng lần này mọi chuyện đã đi hơi xa, ảnh hưởng đến bạn bè và người thân nên tôi xin nói một lần cho rõ. Đây là tài khoản giả, video sử dụng AI với dấu hiệu không tốt. Mọi người cẩn thận và giúp tôi báo cáo tài khoản này”, Hứa Vĩ Văn viết trong bài đăng. Đồng thời, nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những thông tin sai lệch gây hoang mang trong những ngày qua.

Hứa Vĩ Văn là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, anh ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu, những clip và hình ảnh do tài khoản giả mạo đăng tải được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Các công cụ AI như Deepfake cho phép cắt ghép khuôn mặt và biểu cảm với độ chân thực cao. Thậm chí, tài khoản giả mạo còn chèn thêm hình ảnh nghệ sĩ Việt đến thăm hỏi nhằm tăng độ tin cậy. Chính sự tinh vi này khiến nhiều người dùng mạng xã hội tin rằng đây là thông tin thật.

Thực tế, việc nghệ sĩ bị gán ghép thông tin sai sự thật không còn xa lạ. Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng từng trở thành nạn nhân của các nội dung cắt ghép trên mạng xã hội. Với sự phát triển của AI, các hình thức giả mạo ngày càng tinh vi, khó nhận biết hơn. Không chỉ dừng lại ở việc câu tương tác, một số tài khoản còn lợi dụng lòng tin của người dùng để kêu gọi quyên góp hoặc dẫn dụ tham gia các hoạt động tài chính không minh bạch.

Việc sử dụng công nghệ AI để tạo nội dung giả mạo không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của nghệ sĩ mà còn gây nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng. Những tin đồn thất thiệt có thể khiến người thân, bạn bè của người trong cuộc lo lắng, đồng thời làm giảm niềm tin của công chúng đối với thông tin trực tuyến.

Trước thực trạng này, người dùng mạng xã hội được khuyến cáo cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ hoặc tương tác với các nội dung chưa được xác thực.