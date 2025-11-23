Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Huân chương Lao động hạng Nhì và tầm nhìn mới của Trường ĐH Văn Lang sau 30 năm
Video Giáo dục

Huân chương Lao động hạng Nhì và tầm nhìn mới của Trường ĐH Văn Lang sau 30 năm

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
23/11/2025 17:21 GMT+7

Ngày 22.11.2025, Trường ĐH Văn Lang đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995–2025). Trong dịp này, nhà trường đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận hành trình 30 năm đầy nỗ lực của tập thể Trường ĐH Văn Lang.

Từ những ngày đầu với khát vọng xây dựng một môi trường học tập nhân văn, bao dung và mở rộng cơ hội học tập cho đông đảo người học, trải qua 30 năm, Trường ĐH Văn Lang đã từng bước trưởng thành, vươn lên trở thành một trong những trường đại học tư thục tiêu biểu của Việt Nam.

Huân chương Lao động hạng Nhì và Tầm nhìn mới của Trường ĐH Văn Lang sau 30 năm

Tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, đã nhấn mạnh Triết lý giáo dục Văn Lang, là yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc và thành công. Đó là sự kiên định với hệ giá trị Đạo đức – Ý chí – Sáng tạo xuyên suốt mọi hoạt động.

Trong bối cảnh thế giới chuyển mình nhanh chóng bởi công nghệ và AI, Văn Lang định hướng xây dựng một hệ sinh thái học thuật mở, được ví như một “sandbox khai phóng”. Mô hình này khuyến khích người học học qua trải nghiệm, dám nghĩ, dám làm và dám thất bại, từ đó rèn luyện tư duy phản biện và khả năng thích ứng.

Huân chương Lao động hạng Nhì và tầm nhìn mới của Trường ĐH Văn Lang sau 30 năm- Ảnh 1.

Nhân dịp này, Trường ĐH Văn Lang đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận hành trình 30 năm đầy nỗ lực của tập thể Trường ĐH Văn Lang, tạo đà cho những bước phát triển đột phá tiếp theo trong kỷ nguyên mới.

Đại học Văn Lang Huân chương Lao động hạng Nhì, Lễ kỷ niệm Văn Lang thành lập trường ĐH Văn Lang
