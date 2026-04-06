Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Tôi muốn xin lỗi vợ

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ về bà xã

Lần đầu trở thành khách mời của chương trình The Khang Show, huấn luyện viên Mai Đức Chung có nhiều thời gian để trải lòng về công việc cũng như cuộc sống của mình sau khi rời sân cỏ. Nhắc đến bà xã, ông thừa nhận đó là người phụ nữ tuyệt vời, tận tâm chăm sóc cho chồng con và quán xuyến tốt chuyện nhà cửa.

Trong nhiều năm qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng với đội tuyển bóng đá nữ liên tục khiến người hâm mộ tự hào Ảnh: Chụp màn hình

Trong suốt thời gian huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa đội tuyển đi thi đấu ở nước ngoài, bà xã luôn là hậu phương vững chắc khiến ông yên tâm. "Nhiều lúc tôi suy nghĩ nếu mình dành nhiều tình cảm cho gia đình thì công việc không ổn còn nếu dành nhiều thời gian cho công việc thì tình cảm gia đình bị bớt đi. Cho nên mình nghĩ nhiều lúc bà xã ở nhà rất thiệt thòi. Ngoài ra, bà xã cũng ít được đi chơi, nhiều lúc mình cũng có suy nghĩ rằng nghỉ làm để đưa bà ấy đi chơi chỗ này chỗ kia", ông nói. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tâm sự ông không thể đưa bạn đời đi cùng đội tuyển vì có nhiều công việc cần xử lý nên có rất ít thời gian để quan tâm, chăm sóc cho vợ.

Bên cạnh đó, Mai Đức Chung thừa nhận có những lúc nỗi lo công việc khiến ông không thể kiềm chế được cơn nóng giận trước mặt bạn đời. Ông trải lòng: "Tôi có những lời nói và hành động chưa tốt với bà xã nên tôi phải xin lỗi bà ấy vì công việc có nhiều lúc bức xúc quá. Khi tôi làm ở đội Becamex Bình Dương vào năm 2010, có hai ba trận đấu thua liên tục nên người ta gọi tôi lên hỏi. Nếu thắng trận này mình được ở lại, còn thua mình phải đi về nhưng trận đấy lại thua. Lúc đó, đầu óc tôi căng thẳng và vợ tôi cũng có hỏi, thế là tôi có những lời nói không hay với bà ấy. Tôi ân hận lắm và có lúc tôi phải nói chuyện với vợ để được tha thứ". Sau khi về hưu, huấn luyện viên Mai Đức Chung mong muốn dẫn bạn đời đi du lịch ở Hàn Quốc để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc lúc về già.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận bà xã là người phụ nữ đảm đang Ảnh: Chụp màn hình

Nói thêm về sự nghiệp, Mai Đức Chung thú nhận ngoài bóng đá, ông không biết mình có thể làm được việc gì. Nếu được trẻ lại 20 tuổi, ông vẫn muốn được dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ. Mặt khác, trong quá trình tham gia huấn luyện, Mai Đức Chung còn chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le của một số cầu thủ nữ.

Ông kể: "Tôi từng đi vận động nhà tài trợ để có tiền cho đội bóng đá nữ. Tôi không giấu giếm gì các em cả, tôi nói rằng mình đi xin được 200 triệu đồng để các em chia nhau có tiền ăn tết và mua quà cho gia đình. Tôi rất thương các em vì khổ trăm bề. Có những em bố mất sớm, chỉ còn mẹ và hai đứa em. Vậy mà, em trai cũng bị tai nạn rồi mất nên nhiều lúc tôi phải bỏ tiền túi để cho tiền em mua thuốc cho mẹ. Đôi khi, tôi cũng bớt tiền tiêu vặt của mình để chia sẻ cho các em đó".

Mai Đức Chung cho biết mình là một người nguyên tắc nhưng đôi khi cần có cách xử lý mềm mỏng, uyển chuyển trong một số tình huống. Từ đó giúp các nữ cầu thủ vừa làm tốt được nhiệm vụ trên đội tuyển vừa hoàn thành trách nhiệm với gia đình.