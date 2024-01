Huấn luyện viên 'Rap Việt' cuốn hút với hình ảnh 'tổng tài'

Andree Right Hand xây dựng hình ảnh một tổng tài phóng khoáng và nhiều tiền trong MV mới NVCC

Mới đây, rapper Andree Right Hand kết hợp cùng Quang Anh Rhyder thực hiện MV Dân chơi sao phải khóc. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên của bộ đôi này sau Rap Việt mùa 3. Bản rap là tâm trạng của một chàng trai đam mê công việc nhưng vẫn sống hết mình vì tình yêu. Tuy nhiên, đến một ngày nhân vật nam chính phát hiện người yêu phản bội mình.

Dù là một bản rap viết về tình yêu, nhưng Andree Right Hand và Quang Anh Rhyder đều cho thấy tinh thần mạnh mẽ, điềm tĩnh của những chàng trai thay vì ủy mị và đắm chìm trong đau khổ khi chứng kiến người yêu ngoại tình. Bên cạnh đó, cả hai cũng khiến các fan yêu rap phấn khích vì hình ảnh đĩnh đạc nhưng không kém phần "chất chơi" và phóng khoáng trong MV.

Quang Anh Rhyder cùng nhà sản xuất Wokeup và rapper Andree Right Hand NVCC

Nói về dự án mới, huấn luyện viên Rap Việt mùa 3 cho biết: "Khi tôi được nghe các sản phẩm của Quang Anh Rhyder qua các vòng thi tại Rap Việt, tôi nhận ra đây chính là người tôi đã tìm kiếm bấy lâu. Bạn ấy hội tụ nhiều thứ như cá tính mạnh, không ủy mị, chất liệu âm nhạc mới mẻ, tư duy sáng tạo và tiếp thu âm nhạc thế giới rất nhanh. Vì hai anh em có cùng tư duy nên chúng tôi làm việc với nhau rất dễ". Chính vì thế, tuy lịch diễn khá dày đặc nhưng cả hai vẫn sắp xếp thời gian cùng nhau thu âm và ghi hình để sản phẩm được hoàn thiện nhất.

Sau bản hit Tiểu thuyết tình yêu, đây cũng là lần hiếm hoi Andree Right Hand viết rap về chủ đề tình yêu. Thế nên, ở dự án lần này anh càng mong muốn bộc lộ cá tính riêng của mình. "Tôi muốn viết tình ca nhưng không ủy mị. Tôi thấy có nhiều rapper làm nhạc hơi sướt mướt, yếu đuối trong tình yêu. Tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình rằng khi làm nhạc "suy" nhưng vẫn phải có cá tính riêng", anh nói.

Andree Right Hand được mọi người biết đến với tên thân mật "anh Bâus", là rapper nổi tiếng trong cộng đồng underground Việt Nam. Nam rapper từng ghi dấu ấn với những ca khúc như Tiểu thuyết tình yêu, Where U At, Chơi như tụi Mỹ, Nhạc anh... Gần đây, anh vướng tin đồn hẹn hò với bạn thân Phương Ly. Tuy nhiên, cả hai đều chưa lên tiếng về mối quan hệ này.

Trong khi đó, Quang Anh Rhyder từng đoạt giải quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau thời gian loay hoay tìm hướng đi, nam ca sĩ sinh năm 2001 quyết định tham gia Rap Việt mùa 3. Dù không giành vị trí cao nhất nhưng anh vẫn có màn "lột xác" ấn tượng tại chương trình.