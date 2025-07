Huấn luyện viên 'Rap Việt' ra sao hậu ồn ào?

Rapper B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, được cộng đồng yêu nhạc rap biết đến nhờ những bản rap có ca từ mạnh mẽ, gai góc và không ngại va chạm. Sau thời gian sinh sống ở Mỹ, anh về Việt Nam hoạt động và trở thành huấn luyện viên của chương trình Rap Việt. Ở mùa 4, team B Ray thắng đậm khi thành viên Hustlang Robber trở thành quán quân và GILL được gọi tên ở vị trí á quân.

Sau album Cho Bảo, B Ray hứa hẹn mang đến nhiều dự án bất ngờ để không phụ lòng người hâm mộ chờ đợi anh

Ảnh: NVCC

Trải qua nhiều thăng trầm bởi những phát ngôn trong quá khứ, B Ray trở lại bằng một album mang tên Cho Bảo. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên của rapper sinh năm 1993 trong năm 2025. Album có 11 track bao gồm đoạn intro mở đầu cùng những bản rap chất chứa nhiều nỗi niềm về những trải nghiệm, nỗi đau, hoài nghi và cả ánh sáng phía cuối con đường của B Ray. Dự án lần này gồm những bản rap: Vùng an toàn, Areyousad, The One, Viết em bản tình ca, Còn ai ngoài anh với em, Feel At Home, Selfish Man, Không thuộc về nơi này, Ghệ mới và YChangEm.

Huấn luyện viên Rap Việt mùa 4 chia sẻ đây là lần đầu tiên anh kể thật về con người mình mà không cố gắng che giấu hay phòng thủ Ảnh: NVCC

"Cho Bảo không chỉ là một album mà nó còn là lời thú nhận, hành trình tự chữa lành, một món quà tinh thần mình muốn gửi đến chính mình sau 10 năm làm nhạc. Mình đã trải qua đủ những ồn ào, thăng trầm, ở thời điểm hiện tại mình muốn trực tiếp đối diện với nó. Đây có thể không phải là những track nhạc "cháy" nhất, bắt tai nhất nhưng là những lời chân thực nhất mình muốn nói ra để dễ thở, để bản thân nhẹ lòng", B Ray chia sẻ.

Trước đó, B Ray từng nói anh có sự thay đổi sau thời gian trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Từ một cậu nhóc hiếu thắng, hay bộc lộ những suy nghĩ gắt gỏng của mình qua những bài hát, giờ đây nam rapper thấy mình trưởng thành hơn. “Lúc trước, tôi từng có khoảng thời gian rơi vào sự tiêu cực sau nhiều biến cố xảy ra, nhưng giờ đã ổn rồi. Chính những sự tiêu cực đó giúp B Ray mạnh mẽ và tự tin hơn để vững chân trên con đường nghệ thuật", anh chia sẻ.