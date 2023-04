Huawei Cloud đã phát triển nhanh chóng như thế nào trên toàn cầu?

Vị thế vững chắc của Huawei Cloud tại Trung Quốc

Tháng 3.2017, Chủ tịch luân phiên Eric Xu của Huawei đã công bố thành lập bộ phận 'Cloud BU' tại Hội nghị Đối tác sinh thái Huawei Trung Quốc 2017. Đúng 6 năm sau, "gã khổng lồ" Trung Quốc đã gặt hái nhiều thành công nhờ những kinh nghiệm tích lũy trong suốt 35 năm thành lập và phát triển.

Theo báo cáo thị phần thị trường dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu IaaS của Gartner năm 2021, Huawei Cloud đứng thứ ba trong thị trường IaaS của Thái Lan, với thị phần 29,44% và thứ 4 trong các thị trường mới nổi của Châu Á Thái Bình Dương, với thị phần IaaS đang phát triển nhanh chóng.

Ông Eric Xu - Chủ tịch luân phiên của Huawei chia sẻ về những thành tựu của mảng kinh doanh Thiết bị Viễn thông của Huawei trong năm 2022

Tại Trung Quốc, Huawei Cloud đã cung cấp hơn 700 dịch vụ đám mây chính phủ điện tử, giúp hơn 150 thành phố đạt được mục tiêu "Một thành phố, Một đám mây". Huawei Cloud phục vụ 6 ngân hàng nhà nước lớn của Trung Quốc, 12 ngân hàng thương mại cổ phần, 5 tổ chức bảo hiểm hàng đầu của quốc gia và 7 trong số 10 công ty chứng khoán hàng đầu. Huawei Cloud cũng đang được ứng dụng cho hơn 30 sân bay thông minh, 30 hệ thống đường sắt đô thị, 29 đường cao tốc cấp tỉnh, 14 chi nhánh tỉnh của Tổng công ty Lưới điện nhà nước Trung Quốc, 30 đối tác sản xuất ô tô, 20 công ty vật liệu xây dựng và công ty khai thác hàng đầu và 15 nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu.



Huawei Cloud còn gây ấn tượng với việc triển khai hơn 160 trung tâm đổi mới ở Trung Quốc, bao gồm hơn 60 trung tâm đổi trong ngành, giúp hơn 23.000 doanh nghiệp trong ngành theo đuổi mục tiêu chuyển đổi số. Huawei Cloud phục vụ 90% trong số 50 công ty thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc, 85% trong số 50 công ty game hàng đầu của Trung Quốc và 90% trong số 30 nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Trung Quốc. Huawei Cloud cũng phát triển hệ sinh thái xe tự lái. 80% doanh nghiệp trong ngành công nghiệp xe tự lái của Trung Quốc đã chọn Huawei Cloud cho việc nghiên cứu và phát triển.

Huawei Cloud và những thành tựu đáng nể tại thị trường trong nước và quốc tế

Để đạt được những dấu mốc quan trọng trên, Huawei nỗ lực hợp tác sâu rộng với nhiều đối tác trong và ngoài nước, nhằm phát triển công nghệ Cloud, kết hợp với nhiều công nghệ khác như Trí tuệ nhân tạo AI, Big data, IOT,… đưa ra các giải pháp thông minh, ứng dụng công nghệ vào mọi hoạt động của con người.

Tại Argentina, Tổ chức y tế Emergencias đã xây dựng một hệ thống vận hành, chẩn đoán và điều trị từ xa trên Huawei Cloud bao gồm hệ thống tư vấn bệnh nhân, hệ thống chẩn đoán và điều trị từ xa, hệ thống quản lý dữ liệu y tế, hệ thống quản lý thuốc và hệ thống điều phối xe cứu thương. Hệ thống của bệnh viện này cũng kết hợp nhiều công nghệ thông minh Big Data, IoT và công nghệ AI để tự động hóa việc lên kế hoạch sử dụng nguồn lực y tế hiệu quả trên khắp Buenos Aires, bao gồm 29 bệnh viện và hàng trăm trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng trong thành phố, phục vụ 17 triệu người.

Trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, Huawei Cloud đã xây dựng nền tảng số gốc đám mây DBank Digital Lending cho Ngân hàng Thương mại lớn thứ hai của Thái Lan Siam Commercial Bank (SCB). Nền tảng này hỗ trợ SCB vận hành quy trình dựa trên dư liệu tự động giúp giảm thời gian phê duyệt các đơn yêu cầu vay lớn trong 5 phút. Với dịch vụ mới này, SCB đã có thể thu hút được 45.000 người dùng kỹ thuật số và phát hành hạn mức tín dụng kết hợp trị giá 204 triệu baht Thái Lan (THB) chỉ trong ba tháng.

Trong lĩnh vực vận tải, logistics, Cloud Native 2.0 của Huawei Cloud đã khai phá năng suất công nghệ cho công ty SF Technology (Trung Quốc). Huawei đã hợp tác cùng các đối tác phát triển và xây dựng dữ liệu lớn trong hệ thống đám mây góc, bao gồm tất cả các liên kết, như thu thập dữ liệu, lưu trữ, tính toán và trực quan hóa. Điều này đã giúp SF Technology cải thiện việc sử dụng tài nguyên, xử lý trơn tru với các thời điểm giao thông tắc nghẽn, thực hiện quy hoạch tuyến đường thông minh và đảm bảo tuân thủ ổn định các dịch vụ xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực khai thác năng lượng và hóa chất, công ty Hongliulin (Trung Quốc) đã xây dựng một mỏ than thông minh với sự hỗ trợ từ giải pháp Huawei Cloud Stack. Với hệ thống thiết bị IoT, Big Data và các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng của Huawei Cloud Stack, mỏ than thông minh Hongliulin đầu tiên của Trung Quốc đã được xây dựng thành công. Hệ thống thông minh được tích hợp bên trong mỏ than hỗ trợ giám sát, theo dõi, phân tích và tối ưu hóa các hoạt động tại mỏ than từ đầu đến cuối, từ sản xuất và vận chuyển đến bán hàng, chẳng hạn như kiểm tra tình trạng vận hành dưới mỏ qua video được cập nhật trực tuyến, điều khiển hoạt động dưới mỏ từ xa, cải thiện hiệu quả bảo trì sửa chữa lên 30% và giảm một nửa số lượng người lao động phải xuống hầm mỏ đầy hiểm nguy.

Cũng trong lĩnh vực khai thác năng lượng, Tập đoàn Jinneng Holding Group (Trung Quốc) cũng đang hợp tác với Huawei, sử dụng AI kết hợp với Huawei Cloud, xây dựng một mô hình khai thác Pangu cho Jinneng Holding Group. Mô hình khai thác Pangu hỗ trợ hơn 1.000 kịch bản phụ, bao gồm lái xe, điều khiển thiết bị, vận chuyển, thông gió, vệ sinh và nhiều hoạt động khác để giúp các nhà khai thác sử dụng AI trên quy mô rộng hơn tại các mỏ than. Mô hình này có thể phát hiện những lỗ hổng lớn và các thanh neo trên băng tải với độ chính xác 98% và phát hiện bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào với độ chính xác 95%. Do đó các mỏ than có thể hạn chế công nhân làm việc dưới long đất, cải thiện sự an toàn của người lao động.

Trong khu vực công, Sở Tài chính tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã hợp tác chặt chẽ với Huawei Cloud trong việc xây dựng một hệ thống thông tin tài chính hiện đại dựa trên hệ thống đám mây gốc. Hệ thống này hỗ trợ quản lý tài chính và ngân sách cho 136 khu vực hành chính, 30.000 đơn vị ngân sách và hơn nghìn tỉ nhân dân tệ, phục vụ 80 triệu người và thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở tỉnh Giang Tô.

Tại sự kiện Báo cáo thường niên năm 2022 vừa tổ chức tại Thẩm Quyến - Trung Quốc, Huawei đã công bố doanh thu năm 2022 đạt 92,37 tỉ USD, lợi nhuận ròng cán mốc 5,12 tỉ USD. Trong đó mảng kinh doanh điện toán đám mây Huawei Cloud đạt mức doanh thu 6,57 tỉ USD, với số lượng nhà phát triển Huawei Cloud trên toàn cầu vượt 4 triệu người. Năm 2022, Huawei Cloud được công nhận là Magic Quadrant năm 2022 của Gartner cho Dịch vụ nền tảng & cơ sở hạ tầng đám mây (CIPS). Kết quả trên thể hiện nỗ lực của Huawei trong việc đóng góp những sản phẩm và giải pháp thông minh vào công cuộc chuyển đổi số, hướng đến một thế giới thông minh. Theo đó, Huawei Cloud vẫn sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển nhằm cung cấp cho người dùng trải nghiệm Mọi thứ dưới dạng Dịch vụ (EaaS), bao gồm cả Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS), Công nghệ như một dịch vụ (TaaS) và Chuyên môn như một Dịch vụ (ExaaS), nhằm mục đích giúp các khách hàng giải phóng sức mạnh của kỹ thuật số nhanh hơn.

Bà Mạnh Vãn Chu phát biểu tại sự kiện Báo cáo tài chính của Huawei: "Cùng nhau, tương lai sẽ tốt đẹp hơn"