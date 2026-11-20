Khả năng tổng hợp tối đa 14 chỉ số và kết quả đánh giá sức khỏe trong khoảng 60 giây là một trong những tính năng được Huawei đưa lên dòng đồng hồ thông minh mới tại Việt Nam. Công nghệ này sử dụng hệ thống cảm biến X-TAP 2.0, kết hợp đo quang học và áp suất để thu thập dữ liệu từ cơ thể người đeo.

Thông tin được công bố tại sự kiện giới thiệu Huawei Watch 6 Series ngày 19.11, với các phiên bản tiêu chuẩn và Pro. So với thế hệ trước, dòng sản phẩm mới tập trung nâng cấp khả năng theo dõi sức khỏe, đồng thời bổ sung các tính năng phục vụ tập luyện và kết nối di động.

Cảm biến X-TAP 2.0 giúp người dùng theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe và có thêm thông tin tham khảo về tình trạng cơ thể ẢNH: KHẢI MINH

Cảm biến X-TAP 2.0 kết hợp cảm biến quang học PPG 12 kênh với cảm biến áp suất có độ nhạy cao. Theo Huawei, tốc độ phản hồi tổng thể của hệ thống tăng gấp đôi so với thế hệ trước. người dùng chạm giữ cảm biến trong 3 giây để kích hoạt tính năng Tổng Quan Sức Khỏe (Health Glance), sau đó nhận báo cáo trong khoảng một phút.

Số lượng chỉ số và kết quả đánh giá được mở rộng từ 11 lên tối đa 14, thuộc bốn nhóm gồm sức khỏe cơ bản, nội tiết, tim mạch và hô hấp. Thiết bị còn hỗ trợ ba chương trình nghiên cứu liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, bệnh động mạch vành và tiểu đường thông qua ứng dụng Huawei Research. Các chương trình này sẽ yêu cầu thu thập dữ liệu của người dùng từ 24 giờ đến 14 ngày tùy nội dung đánh giá. Tuy nhiên, người dùng nên lưu ý kết quả chỉ mang tính tham khảo, không thể thay thế chẩn đoán y tế.

Ngoài cảm biến mới, Watch 6 Series sử dụng các tính năng AI để phân tích lịch sử tập luyện, đưa ra gợi ý về cường độ vận động và thời gian phục hồi. Thiết bị cũng tổng hợp dữ liệu giấc ngủ, nhịp tim và hoạt động thể chất nhằm đánh giá trạng thái cơ thể.

Về thiết kế, phiên bản Pro có hai kích thước 43 mm và 46 mm, sử dụng chất liệu gốm và hợp kim titanium, đi kèm kính sapphire. Bản tiêu chuẩn có hai lựa chọn 42 mm và 46 mm. Phiên bản 46 mm có thời lượng pin tối đa 4,5 ngày sử dụng thông thường và 11 ngày ở chế độ tiết kiệm. Tại Việt Nam, Huawei Watch 6 Series có giá từ 9,49 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 12,49 triệu đồng cho bản Pro.