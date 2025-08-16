Huawei Pura 80 Ultra có camera tốt nhất trên DxOMark

Với điểm tổng thể 175 trên DxOMark, Pura 80 Ultra tạo ra một khoảng cách đáng kể so với số điểm 169 của Find X8 Ultra. Điều này khiến Pura 80 Ultra thiết lập một tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động, thu hút sự chú ý của giới yêu thích công nghệ.

Sức mạnh camera Huawei Pura 80 Ultra bỏ xa đối thủ gần nhất ẢNH: GSMARENA

Điểm nổi bật nhất của Pura 80 Ultra là hệ thống camera mạnh mẽ, kế thừa từ thế hệ trước - Huawei Pura 70 Ultra, từng giữ vị trí dẫn đầu trong gần một năm. Máy được trang bị cảm biến chính 50 MP với kích thước 1 inch, khẩu độ thay đổi từ f/1.6 đến f/4.0, cùng với tính năng lấy nét tự động Dual Pixel và chống rung quang học (OIS).

Ngoài ra, hệ thống camera còn có cảm biến đa phổ, camera siêu rộng 40 MP và camera tele tiềm vọng 50 MP với khả năng zoom quang 3,7x và 9,4x hứa hẹn đảm bảo chất lượng hình ảnh cao ngay cả ở khoảng cách xa.

Theo DxOMark, Pura 80 Ultra nổi bật với dải động rộng, khả năng tái tạo màu sắc chính xác, tông màu da tự nhiên, độ chi tiết cao và khả năng lấy nét nhanh. Chế độ chân dung, camera siêu rộng và camera tele kép cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về hiệu suất.

Mặc dù vậy, sản phẩm cũng không tránh khỏi một số nhược điểm nhỏ, như độ phơi sáng và màu sắc không ổn định trong điều kiện ánh sáng yếu, cũng như hiện tượng bóng mờ và thay đổi sắc độ trong một số trường hợp.

Ngoài khả năng chụp ảnh ấn tượng, Pura 80 Ultra còn sở hữu nhiều tính năng nổi bật khác, bao gồm màn hình OLED Full HD+ 6,8 inch, độ sáng tối đa 3.000 nit, chip HiSilicon Kirin 9020, RAM 16 GB, dung lượng lưu trữ lên đến 1 TB, camera trước 13 MP, pin 5.700 mAh với sạc nhanh 100W và sạc không dây 80W, cùng với kết nối 5G và HarmonyOS 5.1. Sản phẩm có giá khởi điểm trên toàn cầu là 1.499 EUR.

Huawei tạo đột phá chip AI cho thị trường Trung Quốc

10 smartphone có camera tốt nhất trên DxOMark hiện nay

Top 10 smartphone có điểm số tốt nhất trên DxOMark ở thời điểm hiện tại có thể kể đến (bao gồm cả thời điểm ra mắt) gồm: