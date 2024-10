Huawei tạo bước ngoặt với HarmonyOS Next

HarmonyOS Next là hệ điều hành đầu tiên được Huawei phát triển độc lập mà không dựa trên nền tảng Android với mục tiêu chuyển đổi toàn bộ thiết bị của mình sang một hệ điều hành riêng. Đây là nền tảng cho các thiết bị hiện tại và tương lai của Huawei tại Trung Quốc, đồng thời cũng hướng đến thị trường toàn cầu.

HarmonyOS Next là 'bước ngoặt' của Huawei khi không còn phụ thuộc vào nền tảng Android ẢNH: HUAWEI

HarmonyOS Next có thể hoạt động trên nhiều loại thiết bị, từ smartphone, thiết bị đeo cho đến các thiết bị nhà thông minh và ô tô.

Bước đi ấn tượng của Huawei

Sử dụng microkernel tự phát triển dựa trên mã nguồn mở OpenHarmony, HarmonyOS Next hỗ trợ các ứng dụng thông qua trình biên dịch Huawei Ark và tích hợp Huawei Mobile Services (HMS). Hệ điều hành này hứa hẹn mang đến một kiến trúc thống nhất và liền mạch giữa các thiết bị, đám mây cũng như khả năng kết nối giữa các loại hình thiết bị khác nhau.

Chủ tịch Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, cho biết hiện đã có 15.000 ứng dụng và dịch vụ trong hệ sinh thái HarmonyOS Next, bên cạnh nhiều ứng dụng khác đang được phát triển. Trước đó, các phiên bản của HarmonyOS đã được cài đặt trên hơn 1 tỉ thiết bị toàn cầu, bao gồm smartphone, tablet, thiết bị đeo thông minh, hệ thống thông tin giải trí trên ô tô và thiết bị nhà thông minh.

Nhiều tính năng ấn tượng mà nền tảng này mang lại cho người dùng ẢNH: HUAWEI

HarmonyOS Next cũng được thiết kế với giao diện trực quan mới, bao gồm các tùy chọn cho màn hình khóa và màn hình chính, trung tâm điều khiển được cải tiến cũng như tốc độ khởi động ứng dụng nhanh hơn. Hệ điều hành này còn tích hợp các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) ấn tượng được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn Pangu.

Huawei đã cải thiện độ trôi chảy của thiết bị lên 30% và giảm mức tiêu thụ điện năng trong giao tiếp giữa các mô-đun phần mềm xuống 20%. Tính năng Huawei Share 2.0 cho phép kết nối và chia sẻ tệp giữa các thiết bị một cách liền mạch, đặc biệt là khả năng chuyển một tệp 1,2 GB chỉ trong 8 giây.

Về mặt bảo mật, HarmonyOS Next áp dụng kiến trúc Star Shield do Huawei phát triển nhằm cung cấp khả năng bảo vệ cấp hệ thống. Hiện tại, Huawei đang phát hành phiên bản beta công khai của HarmonyOS Next cho người dùng tại Trung Quốc, với danh sách thiết bị hỗ trợ bao gồm dòng Pura 70, Huawei Pocket 2 và MatePad Pro 11 (2024).