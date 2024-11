Huawei 've vãn' kỹ sư TSMC bằng mức lương hấp dẫn

Mục tiêu chính của Huawei là tìm kiếm những tài năng có kinh nghiệm trong thiết kế chip hiện đại. Đây là nhiệm vụ quan trọng đối với Huawei trong bối cảnh công ty phải sử dụng các công nghệ lỗi thời do ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt. Hiện tại, chip tốt nhất của Huawei là 7nm, trong khi các đối thủ khác đã chuyển sang công nghệ 3nm.

Hai rào cản lớn khiến Huawei khó tuyển dụng các nhân viên TSMC ẢNH: REUTERS

Để khắc phục tình hình, Huawei đã bắt tay vào phát triển chip 5G sản xuất tại Trung Quốc và thậm chí đặt mục tiêu sản xuất chip 5nm, mặc dù vẫn dựa trên các máy móc cũ. Để đạt được điều này, công ty cần những kỹ sư có kinh nghiệm trong sản xuất chip hiện đại.

Huawei tiếp cận nhân viên TSMC 3 tháng/lần

Theo thông tin từ các công ty tuyển dụng làm việc cho Huawei, họ thường xuyên liên hệ với các kỹ sư TSMC với mức trung bình ba tháng một lần. Những kỹ sư này nhận được lời mời làm việc với mức lương hấp dẫn, có thể gấp 3 lần mức lương hiện tại.

Bất chấp mức lương hấp dẫn, có hai lý do chính khiến các nhân viên TSMC từ chối lời mời của Huawei. Đầu tiên, TSMC đã có những biện pháp nhằm giữ chân nhân viên. Thứ hai, các kỹ sư lo ngại về triển vọng nghề nghiệp trong tương lai nếu làm việc cho một công ty bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Lý do thứ hai là hoàn toàn có cơ sở vì nếu Huawei không còn cần đến họ, các kỹ sư này có thể gặp khó khăn khi cần tìm kiếm việc làm tại các công ty có liên kết với Mỹ như TSMC.

Kết quả là Huawei phải tìm kiếm các giải pháp khác để có được chip hiện đại. Mặc dù không công khai thừa nhận nhưng các báo cáo gần đây chỉ ra rằng Huawei đã tìm cách mua chip TSMC thông qua các khách hàng khác - điều khiến các nhà lập pháp Mỹ quan tâm.