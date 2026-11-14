HUB - 50 năm kiến tạo tri thức, vươn tầm quốc tế với chiến lược phát triển bền vững

Thành tựu cho thấy định hướng phát triển bền vững đang được HUB cụ thể hóa trong đào tạo, nghiên cứu, quản trị và môi trường học đường.

Đào tạo gắn với trách nhiệm phát triển bền vững

Từ cơ sở đào tạo nhân lực ngành Ngân hàng thành lập năm 1976, HUB đã phát triển thành trường đại học đa ngành, liên ngành, không ngừng làm mới chương trình đào tạo trước những chuyển động của nền kinh tế. Bên cạnh thế mạnh tài chính - ngân hàng, Nhà trường mở rộng các lĩnh vực công nghệ, luật, kinh doanh và ngôn ngữ, chú trọng tích hợp kiến thức kinh tế số, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Các học phần mang bản sắc HUB cùng phương pháp đào tạo khai phóng, liên ngành, trải nghiệm hướng tới hình thành năng lực chuyên môn và ý thức phụng sự cộng đồng cho người học.

Sinh viên HUB trong thư viện của trường

Tư duy phát triển bền vững còn được thể hiện ở không gian giáo dục. Với ba cơ sở đào tạo, HUB đầu tư hệ thống giảng đường, phòng thực hành, tòa nhà tri thức với thư viện hiện đại và khu thể thao, đồng thời quy hoạch cảnh quan theo định hướng "công viên trong đại học". Mục tiêu xây dựng khuôn viên xanh, hiện đại, thân thiện với môi trường gắn với định hướng quản trị theo các nguyên tắc ESG - môi trường, xã hội và quản trị – nhằm nuôi dưỡng môi trường học tập, làm việc tích cực.

Không gian xanh tại HUB

Kết nối tri thức, kiến tạo giá trị bền vững

Trong nghiên cứu khoa học, HUB kết nối tri thức với những thách thức của chuyển đổi xanh. Hội thảo FINHUB 2026 với chủ đề "Sản phẩm tài chính xanh, thúc đẩy phát triển bền vững" quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp thảo luận giải pháp cho kinh tế xanh. Đặc biệt, dự án CLIMA-VN trong khuôn khổ Erasmus+ của Liên minh châu Âu mở ra không gian hợp tác về rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu và tài chính bền vững, gắn nghiên cứu với đào tạo và đối thoại chính sách.

Xác định con người là nguồn lực quyết định, HUB đồng thời bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học hiện hữu và mở rộng thu hút nhân tài từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hợp tác học thuật, trao đổi chuyên gia và liên kết doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp toàn cầu.

Dấu mốc 50 năm vì thế không chỉ là dịp nhìn lại di sản, mà còn mở ra hành trình mới: phát triển đại học thông minh, lấy chất lượng con người, trách nhiệm xã hội và tác động bền vững làm thước đo cho tương lai.