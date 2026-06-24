Huế: Chậm thi công đường nghìn tỉ, doanh nghiệp bị chấm dứt hợp đồng và xử phạt

Ngày 24.6, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế cho biết vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc do Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm đảm nhận thi công dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.



Gói thầu 21 thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài thi công trì trệ sau hơn 1 năm khởi công ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế (chủ đầu tư) đã chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc do Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm đảm nhận thi công tại gói thầu số 21 thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài do công ty này thực hiện công việc không đúng tiến độ hợp đồng và các cam kết.

Đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm đã dừng mọi hoạt động thi công trên công trường, vi phạm nghiêm trọng về tiến độ thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số 156/HĐBT ngày 27.12.2024 và các phụ lục hợp đồng đã ký.

Theo đại diện đơn vị chủ đầu tư, trước đó đơn vị đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên nhà thầu này vẫn không triển khai theo các cam kết đã đưa ra.

Hiện trường công trình tại gói thầu 21 đoạn qua phường Thanh Thủy, thành phố Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngoài chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư cũng đã ban hành 2 quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm với tổng số tiền 411 triệu đồng do vi phạm tiến độ thi công theo hợp đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm phải chịu trách nhiệm phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình để thực hiện các hồ sơ thủ tục về tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng và hoàn trả số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi ngay sau khi chủ đầu tư ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng. Trong đó, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng hơn 10 tỉ đồng và số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi hơn 38 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng chiều dài khoảng 9,59 km. Điểm đầu tuyến đường tiếp giáp khu E - khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với quốc lộ 1 (phường Phú Bài) với tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng.

Một số vị trí đang thi công thuộc gói thầu 21 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án có 2 gói thầu, trong đó gói thầu 21 gồm đoạn 1 và đoạn 2 dài khoảng 6,1 km với tổng mức dự toán hơn 583 tỉ đồng. Công trình do liên danh các nhà thầu Công ty cổ phần 456, Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty cổ phần Tư vấn xây lắp đầu tư An Phú Quảng Ninh và Công ty cổ phần FECON thi công.

Sau hơn 1 năm khởi công (ngày 20.1.2025) và dự kiến hoàn thành trong 900 ngày, nhưng đến nay công trình tại gói thầu 21 đang thi công ì ạch, nhỏ giọt một vài hạng mục. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế, sau khi chấm dứt hợp đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, các đơn vị trong liên danh phải có trách nhiệm phân chia công việc còn lại để thực hiện.

Trường hợp không thực hiện theo phương án trên thì chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ liên danh.