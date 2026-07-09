HUFLIT ra mắt công cụ AI giúp thí sinh khám phá thế mạnh bản thân

Trong bối cảnh ngày càng nhiều học sinh đứng trước áp lực chọn ngành, chọn nghề giữa hàng trăm lựa chọn khác nhau, việc "hiểu mình phù hợp với điều gì" đôi khi còn khó hơn cả việc chọn trường.

Từ thực tế đó, HUFLIT ra mắt một công cụ AI hướng nghiệp, cho phép thí sinh khám phá tính cách, thế mạnh cá nhân và nhóm ngành phù hợp. Không chỉ mang đến một trải nghiệm hướng nghiệp mới mẻ, công cụ này còn cho thấy cách AI đang được ứng dụng ngày càng gần gũi hơn trong môi trường giáo dục đại học.

Hiểu mình - bài toán “hóc búa" của các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa đại học

"Hiểu mình trước khi chọn ngành" – Bài toán nhiều thí sinh vẫn đang loay hoay

Mỗi mùa tuyển sinh, câu hỏi "Em nên học ngành gì?" lại xuất hiện trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội và trong những buổi tư vấn hướng nghiệp. Thế nhưng, giữa vô số lời khuyên khác nhau, không ít học sinh vẫn rơi vào trạng thái mông lung khi đứng trước quyết định quan trọng của tuổi 18.

Có người chọn ngành theo xu hướng "hot", có người chọn vì bạn bè cùng đăng ký, cũng có trường hợp bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng gia đình mà chưa thật sự hiểu bản thân muốn gì hay phù hợp với điều gì.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT là khoảng thời gian để các sĩ tử đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường

Với công cụ AI mà HUFLIT mới ra mắt, thông qua các câu trả lời nhận được, công cụ sẽ phân tích hành vi, xu hướng phản ứng và cách suy nghĩ của người dùng. Từ đó, hệ thống sẽ đưa ra bảng phân tích cá nhân hóa về tính cách, thế mạnh nổi bật cũng như gợi ý các nhóm ngành phù hợp.

Theo ThS Chung Quốc Phong - Trưởng phòng Tuyển sinh HUFLIT, mục tiêu của nền tảng không phải "quyết định thay" người học, mà đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ để các bạn hiểu rõ hơn về bản thân trước khi chọn ngành, chọn nghề.

AI "đọc vị" thế mạnh cá nhân và gợi mở ngành học phù hợp

Điểm đặc biệt của công cụ nằm ở cách tiếp cận mang tính tương tác thay vì những câu hỏi dạng "đúng/sai" quen thuộc.

Khi truy cập nền tảng, các thí sinh sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến học tập, giao tiếp, xử lý áp lực, làm việc nhóm hay cách phản ứng trước những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Thay vì chỉ chọn một đáp án mang tính lý thuyết, người dùng được đặt vào các bối cảnh gần gũi với trải nghiệm thực tế của giới trẻ hiện nay.

Với sự hỗ trợ của phần mềm AI do HUFLIT phát triển, các thí sinh có thêm nguồn tham nguồn tham khảo để đưa ra lựa chọn cho hành trình chọn ngành, chọn trường

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, AI sẽ tổng hợp dữ liệu và trả về bảng phân tích cá nhân hóa gồm nhiều nội dung như: nhóm tính cách nổi bật, thế mạnh cá nhân, phong cách học tập – làm việc, môi trường phù hợp, phân tích các nhóm ngành đề xuất cũng như các ngành học có thể cân nhắc tại HUFLIT.

Điểm thú vị là kết quả không chỉ dừng ở việc "gọi tên tính cách", mà còn lý giải vì sao người dùng có xu hướng phù hợp với một nhóm ngành nhất định. Điều này giúp học sinh có thêm góc nhìn cụ thể hơn thay vì chỉ nhận về một kết quả mang tính khái quát.

Đây cũng là cách HUFLIT biến hoạt động hướng nghiệp trở nên sinh động hơn, thay vì chỉ dừng ở những buổi tư vấn truyền thống hay các thông tin mang tính một chiều.

Không chỉ chọn đúng ngành, nhiều thí sinh còn cân nhắc cơ hội học bổng Bên cạnh việc tìm hiểu ngành học phù hợp, còn rất nhiều lý do khác để các thí sinh có thể kết hợp cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đặc biệt, nhiều phụ huynh và thí sinh hiện nay cũng quan tâm đến các chính sách hỗ trợ tài chính trước khi đưa ra quyết định. Năm 2026, HUFLIT triển khai quỹ học bổng dành cho tân sinh viên lên đến 40 tỷ đồng với nhiều chính sách đa dạng. Trong đó có các suất học bổng dành cho tân sinh viên trúng tuyển vào HUFLIT bằng nguyện vọng 1, học bổng dành cho tân sinh viên ở nhiều nhóm ngành, và các chương trình hỗ trợ khuyến khích người học trong giai đoạn đầu nhập học với giá trị lên đến 100% học phí toàn khóa.

Đằng sau công cụ hướng nghiệp là định hướng đào tạo AI và công nghệ ứng dụng tại HUFLIT

Không chỉ là một hoạt động truyền thông mùa tuyển sinh, việc ra mắt công cụ AI hướng nghiệp cũng phản ánh định hướng ứng dụng công nghệ ngày càng rõ nét trong môi trường đào tạo tại HUFLIT.

Trong những năm gần đây, AI không còn là khái niệm xa lạ mà đã dần hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ truyền thông, kinh doanh, giáo dục đến chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu... Điều này cũng kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với công nghệ và tư duy số.

Tại HUFLIT, không chỉ riêng các lĩnh vực liên quan đến công nghệ, mọi ngành học đều đang được chú trọng phát triển theo hướng gắn với thực tiễn và ứng dụng công nghệ tạo sinh

Sinh viên không chỉ học kiến thức nền tảng mà còn có cơ hội tiếp cận với các dự án ứng dụng, sản phẩm công nghệ và các mô hình học tập mang tính thực hành. Nhiều hoạt động học tập hiện nay cũng hướng đến việc khuyến khích sinh viên ứng dụng, sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ vào giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống và công việc.

Theo đại diện nhà trường, việc phát triển công cụ AI hướng nghiệp lần này cũng là một cách để đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh THPT, giúp các bạn có cơ hội trải nghiệm AI theo cách trực quan và dễ hiểu hơn.

Trong thời đại mà người trẻ đứng trước rất nhiều lựa chọn, việc hiểu bản thân có lẽ vẫn là bước đầu tiên quan trọng nhất. AI có thể không đưa ra quyết định thay người học, nhưng có thể giúp các bạn nhìn rõ hơn những điểm mạnh, xu hướng và khả năng của chính mình trước khi bước vào cánh cửa đại học.