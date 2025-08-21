Hùng Gia Edu - Hỗ trợ luyện thi APTIS ‘thực chiến’

Mô hình tại Hùng Gia Edu mô phỏng kỳ thi APTIS thật từ cấu trúc đề, giao diện thi, đến áp lực thời gian. Học viên được làm quen tâm lý phòng thi và kỹ năng xử lý bài thi tự nhiên, hiệu quả.

Thạc sĩ Cù Chí Hùng - Người sáng lập Hùng Gia Edu

Điểm nổi bật của chương trình là hệ thống thi thử sẽ liên tục được cập nhật theo xu hướng ra đề mới nhất. Sau mỗi buổi học, học viên được phân tích lỗi sai và xây dựng lộ trình học riêng biệt - không học đại trà, không ôn lan man. Học viên được đồng hành 1-1, tập trung vào kỹ năng "ăn điểm nhanh" và chiến lược phân bổ thời gian hợp lý.

Thạc sĩ Cù Chí Hùng - người sáng lập Hùng Gia Edu cho biết: "Chương trình học mô phỏng kỳ thi thật. Hệ thống thi thử cập nhật liên tục. Cá nhân hóa lộ trình học tập, giảng viên hỗ trợ sát sao, 1 kèm 1 giúp mang lại hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn".

Mô hình học APTIS tại Hùng Gia Edu đặc biệt phù hợp với sinh viên cuối khóa, người đi làm bận rộn.

