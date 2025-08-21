Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Hùng Gia Edu - Hỗ trợ luyện thi APTIS ‘thực chiến’

Thông tin dịch vụ
21/08/2025 16:30 GMT+7

Trong bối cảnh chứng chỉ tiếng Anh APTIS ngày càng được nhiều cơ quan, doanh nghiệp và trường đại học công nhận, nhu cầu luyện thi nhanh - hiệu quả - sát thực tế đang trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu hướng đó, Hùng Gia Edu đã tiên phong phát triển mô hình luyện thi APTIS 'thực chiến' hỗ trợ học viên đạt được mốc điểm mơ ước.

Mô hình tại Hùng Gia Edu mô phỏng kỳ thi APTIS thật từ cấu trúc đề, giao diện thi, đến áp lực thời gian. Học viên được làm quen tâm lý phòng thi và kỹ năng xử lý bài thi tự nhiên, hiệu quả.

Hùng Gia Edu - Hỗ trợ luyện thi APTIS ‘thực chiến’ - Ảnh 1.

Thạc sĩ Cù Chí Hùng - Người sáng lập Hùng Gia Edu

Điểm nổi bật của chương trình là hệ thống thi thử sẽ liên tục được cập nhật theo xu hướng ra đề mới nhất. Sau mỗi buổi học, học viên được phân tích lỗi sai và xây dựng lộ trình học riêng biệt - không học đại trà, không ôn lan man. Học viên được đồng hành 1-1, tập trung vào kỹ năng "ăn điểm nhanh" và chiến lược phân bổ thời gian hợp lý.

Thạc sĩ Cù Chí Hùng - người sáng lập Hùng Gia Edu cho biết: "Chương trình học mô phỏng kỳ thi thật. Hệ thống thi thử cập nhật liên tục. Cá nhân hóa lộ trình học tập, giảng viên hỗ trợ sát sao, 1 kèm 1 giúp mang lại hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn".

Mô hình học APTIS tại Hùng Gia Edu đặc biệt phù hợp với sinh viên cuối khóa, người đi làm bận rộn.

Liên hệ:

Khám phá thêm chủ đề

Hùng Gia Edu luyện thi APTIS Thạc sĩ Cù Chí Hùng
