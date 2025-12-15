Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hung thủ xả súng hàng loạt ở bãi biển Úc là hai cha con
Video Thế giới

Hung thủ xả súng hàng loạt ở bãi biển Úc là hai cha con

La Vi
La Vi
15/12/2025 11:15 GMT+7

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 15.12 cho biết vụ tấn công vào lễ kỷ niệm Hanukkah của người Do Thái tại bãi biển Bondi ở Sydney là một khoảnh khắc đen tối đối với đất nước.

Vụ xả súng được xem là trường hợp tấn công khủng bố, làm 16 người chết, tính luôn tay súng, và 40 người bị thương. Các nạn nhân có tuổi từ 10 đến 87.

Cảnh sát Úc ngày 15.12 cho biết hai tay súng trong vụ xả súng Sydney ngày 14.12 là Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi), trong đó người cha bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

"Chúng tôi tin chắc rằng có hai thủ phạm liên quan đến vụ việc ngày hôm qua. Một người đã chết. Người thứ hai hiện đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định tại bệnh viện. Các thủ phạm là một người đàn ông 50 tuổi và một người đàn ông 24 tuổi, là cha con", cảnh sát Úc cho hay.

Hung thủ xả súng hàng loạt ở bãi biển Úc là hai cha con - Ảnh 1.

Cảnh sát đứng gác sau vụ tấn công tại bãi biển Bondi, Sydney, Úc

ẢNH: REUTERS

Các quan chức đã mô tả vụ xả súng hôm 15.12 là một vụ tấn công bài Do Thái có chủ đích.

Video quay bằng máy bay không người lái được Reuters xác minh dường như cho thấy ít nhất một trong những nghi phạm đang đứng trên một cây cầu nhìn xuống hiện trường, liên tục bắn súng trước khi ngã xuống đất.

Vụ xả súng hôm 14.12 là trường hợp nghiêm trọng nhất trong một loạt các vụ tấn công chống Do Thái nhằm vào các giáo đường Do Thái, các tòa nhà và xe hơi ở Úc kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10 năm 2023.

Ông Alex Ryvchin, Hội đồng Điều hành Cộng đồng Do Thái Úc, cho biết: "Tôi nhớ mình đã nói chuyện với giới truyền thông bên ngoài ngôi nhà cũ của mình vào ngày 17 tháng 1, sau vụ tấn công bằng bom xăng ở đó, và khi đó tôi đã nói rằng điều này sẽ kết thúc bằng việc ai đó thiệt mạng. Và vào thời điểm đó, mọi thứ đang leo thang từ các cuộc biểu tình hung hăng và phá hoại đến các vụ đánh bom xăng... Ai có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ tiến đến bước nhảy vọt khổng lồ từ việc đánh bom xăng, vốn đã đủ nghiêm trọng, đến vụ thảm sát giết người hàng loạt kiểu này? Những chiếc túi đựng thi thể nằm la liệt trên bãi biển Bondi trong một sự kiện Hanukkah".

Khi nước Úc thương tiếc các nạn nhân của vụ bạo lực súng đạn tồi tệ nhất trong gần 30 năm, Thủ tướng Albanese cho biết ông sẽ hành động.

"Cộng đồng Do Thái đang đau buồn hôm nay. Hôm nay, tất cả người Úc hãy dang rộng vòng tay ôm lấy họ và nói rằng, chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái. Đó là một tai họa, và chúng ta sẽ cùng nhau loại bỏ nó", ông Albanese nói.

xả súng úc bài Do Thái tấn công khủng bố
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
