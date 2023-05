Hung thủ xả súng Texas từng bị đuổi khỏi quân đội, mang tư tưởng tân phát xít

Tay súng Mauricio Garcia (33 tuổi) bị cảnh sát bắn chết sau khi dùng khẩu súng trường bán tự động AR-15 xả súng tại khu trung tâm mua sắm Allen Premium Outlets ở thành phố Allen, bang Texas vào ngày 6.5.



Hiện trường vụ xả súng REUTERS

Vụ xả súng làm 9 người thiệt mạng, trong đó có tay súng. Trong số các nạn nhân có 5 người lớn và 3 trẻ em, nhỏ nhất là 3 tuổi. Nhiều người khác bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Phát ngôn viên của Lục quân Mỹ Heather Hagan ngày 8.5 cho biết Garcia từng gia nhập lực lượng vào tháng 6.2008 nhưng bị "chấm dứt" chỉ 3 tháng sau, khi vẫn chưa hoàn tất quá trình huấn luyện ban đầu, theo AFP.

"Ông ta chưa được trao hợp đồng quân sự chính thức. Ông ta chưa từng được triển khai hay nhận danh hiệu gì", bà Hagan nói, không nêu rõ lý do Garcia bị loại.

Truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin rằng tay súng ủng hộ quan điểm tân phát xít và phân biệt chủng tộc. Một trang trên mạng xã hội của Nga được cho là của Garcia đăng tải những quan điểm kỳ thị nữ giới, tân phát xít. Hung thủ còn tỏ ra lo lắng về vấn đề sức khỏe tâm thần của bản thân.

Trong vụ xả súng, Garcia mặc đồ có các ký tự RWDS, viết tắt của từ Right Wing Death Squad (biệt đội tử thần cánh hữu). Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng đây là hành động khuyến khích bạo lực nhằm đạt được các mục đích chính trị.

Người thân nạn nhân đặt hoa tưởng niệm gần hiện trường AFP

Cảnh sát đã xác định Garcia, sống tại thành phố Dallas ở phía nam Allen, chính là hung thủ xả súng vào ngày 6.5. Đến nay, cảnh sát chưa công bố thông tin về Garcia cũng như động cơ của tay súng.

Đó là vụ mới nhất trong ít nhất 202 vụ xả súng tại Mỹ trong năm nay, theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive.

Tổng thống Joe Biden cuối tuần qua kêu gọi quốc hội cấm vũ khí tấn công và có băng đạn lớn, đồng thời kêu gọi tăng cường kiểm tra lý lịch người mua súng và chấm dứt quyền miễn trừ trách nhiệm của các nhà sản xuất.

Tại Texas, các nghị sĩ ngày 8.5 tung ra dự luật cấm người dưới 21 tuổi sở hữu một số loại súng trường bán tự động.