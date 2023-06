Hưng Yên: Bắt quả tang 15 con bạc đang xóc đĩa, tịch thu gần 184 triệu đồng

Ngày 22.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc có sự tham gia của nhiều người, số tiền thu giữ lên tới gần 184 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 20.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an H.Khoái Châu và Công an xã Bình Minh, bắt quả tang tại nhà ở của Phạm Văn Sơn (29 tuổi, trú tại thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh, H.Khoái Châu) có nhiều người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Các con bạc được đưa về cơ quan công an CACC

Cơ quan công an đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các con bạc tổng số tiền 183,5 triệu đồng, 14 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 15 người tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, 5 người tổ chức, do Phạm Văn Đồng (26 tuổi, trú tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, H.Văn Giang) cầm đầu và 4 người khác đồng tổ chức là Phạm Văn Sơn (chủ nhà); Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, trú tại thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh), Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, trú tại thôn Bằng Nha, xã Bình Minh) và Phạm Đức Hiếu (22 tuổi, trú tại thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, cùng H.Khoái Châu).

Căn cứ các tài liệu, vật chứng đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đồng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tạm giữ Sơn, Tuấn, Nguyễn Trung Hiếu và Phạm Đức Hiếu về hành vi tổ chức đánh bạc; tạm giữ 10 đối tượng còn lại về hành vi đánh bạc. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định.