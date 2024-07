Hưng Yên: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong dưới mương nước

Ngày 30.7, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Việt Hưng (H.Văn Lâm, Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới mương nước với nhiều dấu hiệu bất thường.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 28.7, người dân thôn Đồng Chung (xã Việt Hưng) phát hiện một nam thanh niên trong tình trạng đã tử vong, nổi lên ở kênh nước cạnh một con đường nhỏ của thôn.

Hiện trường nơi người dân phát hiện anh H. tử vong dưới mương nước C.T.V

Sự việc được người dân báo cáo Công an xã và UBND xã Việt Hưng. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc H. (18 tuổi, trú tại thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng). Khi được đưa lên bờ, thi thể của anh H. có vết thương ở ngực.

"Vào buổi tối 27.7, có một nhóm khoảng 14 người có tụ tập ở đường thôn Đồng Chung, những người này chửi bới, rượt đuổi nhau, có hình ảnh camera giám sát của một hộ dân ghi lại được. Đến ngày hôm sau thì phát hiện anh H. tử vong dưới mương nước", lãnh đạo UBND xã Việt Hưng thông tin.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, chính quyền và Công an xã Việt Hưng đã báo cáo Công an H.Văn Lâm. Cơ quan công an đã triệu tập nhóm người kể trên tới trụ sở để xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Vẫn theo chính quyền xã Việt Hưng, nhóm người truy đuổi nhau được xác định sinh sống ở xã Đại Đồng (H.Văn Lâm) và đều ở độ tuổi còn rất trẻ, từ 15 – 19 tuổi.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm pháp y, thi thể của anh H. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.