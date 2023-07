Hưng Yên: Khởi tố 6 bị can tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke

Ngày 8.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Sen Hồ (có địa chỉ thuộc tổ dân phố Phan Bôi, P.Dị Sử, TX.Mỹ Hào).

Trước đó qua công tác kiểm tra hành chính, tại phòng hát VIP 06 của quán karaoke Sen Hồ, Công an TX.Mỹ Hào phát hiện Vũ Quốc Trường (27 tuổi); Nguyễn Thành Luân (28 tuổi), đều trú tại tổ dân phố Yên Xá, P.Phan Đình Phùng (TX.Mỹ Hào); Đỗ Bá May (26 tuổi, trú tại thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), cùng một số đối tượng đang có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ tại chỗ 1 nửa vỏ dạng thuốc con nhộng màu đỏ, nghi là ma túy; 1 túi ni lông màu đen bị xé rách cùng một số vật chứng có liên quan.

Một số bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ CACC

Tại phòng hát VIP 07 của quán, Công an TX.Mỹ Hào phát hiện Nguyễn Thanh Liêm (41 tuổi, trú tại tổ dân phố Văn Nhuế, P.Bần Yên Nhân, TX.Mỹ Hào); Nguyễn Thành Long (29 tuổi, trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, P.Nhân Hòa, TX.Mỹ Hào); Đinh Văn Bộ (45 tuổi, trú tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cùng một số đối tượng đang có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ tại chỗ 1 túi ni lông bên trong có 10 nửa vỏ kiểu dạng thuốc con nhộng màu đỏ, nghi là ma túy; 1 cốc thủy tinh; 2 đĩa sứ bên trên có các chất tinh thể màu trắng cùng một số vật chứng có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đã trưng cầu giám định số vật chứng vỏ kiểu dạng thuốc con nhộng màu đỏ và chất tinh thể màu trắng thu giữ của các đối tượng; kết quả xác minh là ma túy, loại Ketamine, có tổng khối lượng 1,716 gam.

Sau khi xác minh, phân loại các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TX.Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm Trường, Luân, May, Liêm, Long, Bộ về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo qui định của pháp luật.