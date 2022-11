Hưng Yên: Khởi tố bị can dùng dao đâm chủ cửa hàng tạp hóa, cướp tài sản

Ngày 10.11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Quốc Oai (22 tuổi, trú xã Chỉ Đạo, H.Văn Lâm, Hưng Yên) về tội “Cướp tài sản”.

Vào khoảng 17 giờ ngày 4.11, tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà N.T.L. (47 tuổi, trú thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, TX.Mỹ Hào, Hưng Yên) có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy đến giả vờ mua hàng sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà L. cướp đi 1 túi xách (bên trong có tiền, thẻ cào điện thoại và một số hóa đơn), rồi bỏ chạy.

Bà L. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP.Hà Nội).





Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TX.Mỹ Hào và Công an H.Văn Lâm phối hợp Viện KSND tỉnh Hưng Yên, Viện KSND TX.Mỹ Hào tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương xác minh, truy bắt nghi can gây án.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Oai là nghi phạm đâm chủ tiệm tạp hóa, cướp tài sản. Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Trịnh Quốc Oai về hành vi cướp tài sản.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người Trịnh Quốc Oai hơn 4,5 triệu đồng; nhiều thẻ cào điện thoại có tổng giá trị khoảng 1,4 triệu đồng và 1 con dao bấm màu đen… Oai khai nhận, con dao chính là hung khí Oai đã dùng đâm bà L.