Hưng Yên: Khởi tố một giám đốc lập khống 195 hợp đồng mua bán hàng hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, tiến hành khám xét tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và nơi ở đối với 7 bị can.