Hưng Yên: Mâu thuẫn đất đai, anh chồng đâm em dâu tử vong

Ngày 8.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Dương Văn Hùng (55 tuổi, trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi giết người, vì đã dùng dao đâm tử vong em dâu.

Theo thông tin ban đầu, giữa Dương Văn Mạnh (45 tuổi, trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, H.Văn Lâm) và Dương Văn Hùng (là anh ruột của Mạnh) từ trước đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai.

Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án CTV

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7.8, trong quá trình gia đình Mạnh đang xây sửa nhà, Hùng không cho xe chở nguyên vật liệu vào nhà Mạnh với lý do xe làm hỏng rãnh thoát nước nhà Hùng, nên đã xảy ra xô xát, cãi nhau giữa Dương Văn Hùng và chị Dương Thị Th. (43 tuổi, là vợ anh Mạnh).

Dương Văn Hùng đã chạy vào bếp lấy 1 con dao (loại dao bầu) đâm 3 nhát vào phần bụng, ngực của chị Th.

Hậu quả, chị Th. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu thì tử vong. Gây án xong, Dương Văn Hùng đến Công an xã Lạc Đạo đầu thú.

Xe cấp cứu đưa thi thể chị Th. trở về với gia đình CTV

Tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an H.Văn Lâm phối hợp với Viện KSND H.Văn Lâm, Viện KSND tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, xác minh, thu thập chứng cứ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án anh chồng đâm tử vong em dâu theo quy định pháp luật.