Hưng Yên: Tài xế xe ‘hổ vồ’ tông chết 2 người vì mải nghe điện thoại

Ngày 27.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (49 tuổi, trú xã Đức Hợp, Hưng Yên) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 điều 260 bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Mạnh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17 giờ 30 ngày 14.3, ông Mạnh lái xe tải lưu thông đến ngã tư Bô Thời, giao giữa đường ĐT384 với QL39, đoạn thuộc địa phận xã Việt Tiến (Hưng Yên) đã tông vào 1 chiếc xe đạp điện chở theo 2 người, khiến cả 2 tử vong tại hiện trường.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định quá trình lái xe, ông Mạnh đã dùng điện thoại di động để nói chuyện. Khi đến ngã tư Bô Thời, do mải nói chuyện điện thoại nên không chú ý quan sát, cho xe rẽ phải và tông vào xe đạp điện đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Chiếc xe tải "hổ vồ" trước khi tông vào xe đạp điện khiến 2 nạn nhân tử vong ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là một trong số 120 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn trong quý 1/2026 do cơ quan này tiếp nhận, giải quyết.

Trong đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 16 vụ án, 17 bị can. Một trong số những nguyên dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nêu trên là việc người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, việc dùng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây mất tập trung; giảm khả năng quan sát và phản xạ; dễ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt không sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Với trường hợp có việc khẩn cấp, cần sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường thì tài xế cần sử dụng tai nghe kết nối Bluetooth, tránh việc phải dùng tay cầm vào điện thoại là vi phạm quy định.

Cạnh đó, tài xế cần tuân thủ quy định về việc dừng, đỗ xe để nghe điện thoại hoặc nhắn tin. Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe và đặc biệt không làm ảnh hưởng và gây cản trở giao thông đối với người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác.

