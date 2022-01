Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc trên internet quy mô hàng trăm tỉ đồng

Sáng 8.1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ các nghi can trong đường dây đánh bạc qua mạng internet với quy mô hàng trăm tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đường dây trên do Nguyễn Văn Hòa (43 tuổi), ở xã Tân Triều, H.Thanh Trì (TP.Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, từ năm 2018, Hòa lập gần 20 tài khoản game trên các trang: B29, boza.club, fanvip, go.win (nay là king.fun), ngon.club, nohu.club, R88, sao.club, Senvip, Zovip và cấu kết với Đỗ Hữu Giang (26 tuổi, ở xã Đồng Tiến, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Lê Văn Thảo (29 tuổi, ở xã Phương Trung, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội), Nguyễn Đức Bình (33 tuổi, ở P.Yên Thịnh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Trần Văn Định (35 tuổi, ở xã Nghĩa Trung, H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng đánh bạc nhằm thu lợi số tiền lớn.





Cơ quan công an xác định, Hòa trực tiếp mở và mượn hàng chục tài khoản ngân hàng với mục đích sử dụng vào việc giao dịch mua bán điểm tiền đánh bạc qua mạng. Số tiền các nghi can sử dụng vào việc đánh bạc lên đến trên 600 tỉ đồng.

CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Trần Văn Hòa, Lê Văn Thảo, Nguyễn Đức Bình và Trần Văn Định để điều tra, làm rõ hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cũng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nghìn tỉ qua mạng. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15.12.2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác, đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân, bắt và khám xét khẩn cấp 15 nghi can tại nhiều tỉnh, thành trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài trực tuyến trên mạng internet do Nguyễn Học Minh (37 tuổi) ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, H.Mỹ Đức (TP.Hà Nội) cầm đầu. Cơ quan CSĐT xác định những game bài đánh bạc trên hoạt động từ năm 2018; đến nay đã có hàng triệu tài khoản của các con bạc đăng ký tham gia. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các nghi can trong đường dây lên đến trên 1.000 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ 14 nghi can và tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các nghi can liên quan.