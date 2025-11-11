Hướng dẫn 3 bước nộp sổ đỏ trên VNeID để làm sạch dữ liệu đất đai

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa có bản cập nhật 2.2.4, cho phép công dân có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tuyến nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở. Trước đây, người dân phải photo sổ đỏ và nộp cho tổ trưởng khu phố, giờ có thể tự làm ngay trên điện thoại.

Người dân có thể tự nộp sổ đỏ trực tuyến trên ứng dụng VNeID để "làm sạch" dữ liệu về đất đai ẢNH: KHƯƠNG NHA

Để nộp sổ đỏ trên VNeID, người dân cần có tài khoản định danh mức độ hai và nâng cấp ứng dụng lên bản mới nhất 2.2.4.

Hướng dẫn nộp sổ đỏ trên VNeID

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng dụng VNeID. Người dùng vào mục Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước > Tạo mới > Chọn thông tin: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại đây, ứng dụng sẽ tự động trích xuất thông tin của người nộp bao gồm: họ và tên người kê khai; Số định danh cá nhân.

Trong trường hợp người kê khai hộ, không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dùng cần điền thêm họ và tên và lý do kê khai hộ. Nếu giấy chứng nhận thuộc sở hữu tổ chức, người kê khai nhập tên tổ chức.

Các bước nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước 2: Người dân tiếp tục nhập các thông tin về Số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Lưu ý, địa chỉ sẽ nhập theo địa chính ba cấp như cũ, bao gồm tỉnh, thành phố; quận, huyện, xã, phường. Tiếp đến, người dân nhập thông tin địa chỉ thửa đất hiện tại theo địa chính hai cấp.

Bước 3: Người dân tải lên bản chụp đầy đủ các trang của sổ đỏ. Định dạng được chấp nhận là tệp có đuôi PDF, PNG, JPG, JPEG. Tổng dung lượng tối đa các tài liệu là 3,5 MB.

Cuối cùng, người kê khai thông tin ấn vào ô xác nhận thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Ứng dụng VNeID sẽ thông báo "Gửi thông tin thành công". Người dân có thể xem lại các dữ liệu đã kê khai trong phần lịch sử hoặc tiếp tục tạo bản mới, theo trình tự như trên.

Loạt tính năng mới trên ứng dụng VNeID

Ngoài tính năng cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước, ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.4 còn cập nhật thêm tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc; Tích hợp thông tin hộ chiếu.

Ngoài ra, ứng dụng cũng cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

Ứng dụng cũng có thêm Cổng Pháp luật quốc gia, cập nhật các thông tin, tin tức liên quan đến luật pháp.