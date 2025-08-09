Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Hướng dẫn bầu nhân sự Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/08/2025 11:54 GMT+7

Nhân sự chủ tịch Hội là thường trực Đoàn cùng cấp (bí thư, phó bí thư tỉnh/xã đoàn). Đối với phó chủ tịch Hội chuyên trách, cấp tỉnh hiệp thương bầu không quá 2 nhân sự là cán bộ tỉnh đoàn, cấp xã chỉ 1 nhân sự.

Ngày 7.8, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Hội cấp tỉnh, cấp xã thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thì phải tổ chức đại hội

Theo đó, Hội cấp tỉnh, cấp xã thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thì phải tổ chức đại hội đại biểu. Đối với Hội cấp tỉnh, Hội cấp xã không thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thì không tổ chức đại hội, chỉ tổ chức hội nghị đại biểu để điều chỉnh về nhân sự, định hướng các nội dung thực hiện trong giai đoạn tới.

Hướng dẫn bầu nhân sự Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã- Ảnh 1.

Các tỉnh sắp xếp, sáp nhập thì phải tổ chức đại hội cho nhiệm kỳ 2025 - 2029

ẢNH: XUÂN TÙNG

Để thống nhất nhiệm kỳ chung, các đơn vị đã có quyết định sáp nhập tổ chức Hội và tổ chức đại hội trong năm 2025 thì thống nhất nhiệm kỳ chung các đơn vị là nhiệm kỳ 2025 - 2029. Các đơn vị tổ chức đại hội trong năm 2026 là nhiệm kỳ 2026 - 2029.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam yêu cầu, đại hội phải được tổ chức tinh gọn, đảm bảo các nội dung, tiết kiệm, hiệu quả; có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đại hội cấp xã chỉ tổ chức 1 phiên, cấp tỉnh không quá 2 phiên. Chương trình đại hội, hội nghị đại biểu đảm bảo ngắn gọn, hợp lý, hoàn thành đầy đủ nội dung, nhiệm vụ với phương châm sáng tạo, đổi mới, hấp dẫn; đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ và các quy định của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Văn kiện đại hội Hội cấp tỉnh, cấp xã phải ngắn gọn, súc tích, quán triệt được quan điểm chỉ đạo, định hướng chung của Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn cùng cấp và Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp.

Nhân sự chủ tịch Hội là thường trực Đoàn cùng cấp

Theo hướng dẫn, tại đại hội sẽ hiệp thương bầu Ủy ban Hội, Ban Kiểm tra Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới; chủ tịch Hội, các phó chủ tịch Hội sẽ được hiệp thương bầu tại Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ nhất.

Nhân sự chủ tịch Hội là thường trực Đoàn cùng cấp (bí thư, phó bí thư tỉnh/xã đoàn). Đối với phó chủ tịch Hội chuyên trách, cấp tỉnh hiệp thương bầu không quá 2 nhân sự là cán bộ tỉnh đoàn, cấp xã chỉ 1 nhân sự là thanh niên làm trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp, công an, quân đội tiêu biểu. Số lượng phó chủ tịch không chuyên trách do Hội tự quyết định nhưng không quá 6 phó chủ tịch cấp tỉnh và 2 phó chủ tịch cấp xã.

Đại biểu tham dự đại hội phải thật sự là những đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp, lực lượng thanh niên, có uy tín trong thanh niên. Trong đó cần đảm bảo có tỷ lệ nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần thanh niên.

Để đảm bảo tính đoàn kết rộng rãi của Hội và đảm bảo chất lượng, thành phần đại biểu, Ủy ban Hội cấp nào quyết định số lượng đại biểu dự đại hội cấp đó theo tình hình thực tế, nhưng phải đảm bảo quy định cấp xã tối thiểu 50 đại biểu, tối đa 100 đại biểu; cấp tỉnh tối thiểu 200 đại biểu, tối đa 500 đại biểu.

Công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội phải kịp thời cả trước, trong và sau đại hội, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để động viên, khích lệ phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương, đơn vị.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng yêu cầu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong thực hiện các nội dung của công tác tuyên truyền về đại hội; phát động thi đua chào mừng đại hội bằng hoạt động, công trình, phần việc cụ thể.

Tin liên quan

Bàn hình thức tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên VN nhiệm kỳ mới

Bàn hình thức tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên VN nhiệm kỳ mới

Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN lần thứ VIII khoá VIII, bàn kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên VN lần IX, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều hình thức sinh động.

Bế mạc Đại hội Hội LHTN VN: Thanh niên sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn

Đại hội Hội LHTN VN tỉnh Quảng Trị sẽ phát trực tiếp trên mạng xã hội

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Hướng dẫn đại hội bầu nhân sự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận