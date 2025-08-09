Hướng dẫn bầu nhân sự Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã

Ngày 7.8, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Hội cấp tỉnh, cấp xã thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thì phải tổ chức đại hội

Theo đó, Hội cấp tỉnh, cấp xã thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thì phải tổ chức đại hội đại biểu. Đối với Hội cấp tỉnh, Hội cấp xã không thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thì không tổ chức đại hội, chỉ tổ chức hội nghị đại biểu để điều chỉnh về nhân sự, định hướng các nội dung thực hiện trong giai đoạn tới.

Các tỉnh sắp xếp, sáp nhập thì phải tổ chức đại hội cho nhiệm kỳ 2025 - 2029

ẢNH: XUÂN TÙNG

Để thống nhất nhiệm kỳ chung, các đơn vị đã có quyết định sáp nhập tổ chức Hội và tổ chức đại hội trong năm 2025 thì thống nhất nhiệm kỳ chung các đơn vị là nhiệm kỳ 2025 - 2029. Các đơn vị tổ chức đại hội trong năm 2026 là nhiệm kỳ 2026 - 2029.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam yêu cầu, đại hội phải được tổ chức tinh gọn, đảm bảo các nội dung, tiết kiệm, hiệu quả; có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đại hội cấp xã chỉ tổ chức 1 phiên, cấp tỉnh không quá 2 phiên. Chương trình đại hội, hội nghị đại biểu đảm bảo ngắn gọn, hợp lý, hoàn thành đầy đủ nội dung, nhiệm vụ với phương châm sáng tạo, đổi mới, hấp dẫn; đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ và các quy định của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Văn kiện đại hội Hội cấp tỉnh, cấp xã phải ngắn gọn, súc tích, quán triệt được quan điểm chỉ đạo, định hướng chung của Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn cùng cấp và Ủy ban Hội cấp trên trực tiếp.

Nhân sự chủ tịch Hội là thường trực Đoàn cùng cấp

Theo hướng dẫn, tại đại hội sẽ hiệp thương bầu Ủy ban Hội, Ban Kiểm tra Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới; chủ tịch Hội, các phó chủ tịch Hội sẽ được hiệp thương bầu tại Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ nhất.

Nhân sự chủ tịch Hội là thường trực Đoàn cùng cấp (bí thư, phó bí thư tỉnh/xã đoàn). Đối với phó chủ tịch Hội chuyên trách, cấp tỉnh hiệp thương bầu không quá 2 nhân sự là cán bộ tỉnh đoàn, cấp xã chỉ 1 nhân sự là thanh niên làm trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp, công an, quân đội tiêu biểu. Số lượng phó chủ tịch không chuyên trách do Hội tự quyết định nhưng không quá 6 phó chủ tịch cấp tỉnh và 2 phó chủ tịch cấp xã.

Đại biểu tham dự đại hội phải thật sự là những đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp, lực lượng thanh niên, có uy tín trong thanh niên. Trong đó cần đảm bảo có tỷ lệ nam, nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần thanh niên.

Để đảm bảo tính đoàn kết rộng rãi của Hội và đảm bảo chất lượng, thành phần đại biểu, Ủy ban Hội cấp nào quyết định số lượng đại biểu dự đại hội cấp đó theo tình hình thực tế, nhưng phải đảm bảo quy định cấp xã tối thiểu 50 đại biểu, tối đa 100 đại biểu; cấp tỉnh tối thiểu 200 đại biểu, tối đa 500 đại biểu.

Công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội phải kịp thời cả trước, trong và sau đại hội, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để động viên, khích lệ phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương, đơn vị.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng yêu cầu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong thực hiện các nội dung của công tác tuyên truyền về đại hội; phát động thi đua chào mừng đại hội bằng hoạt động, công trình, phần việc cụ thể.