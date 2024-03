Hướng dẫn cách dùng Retinol đúng chuẩn từ chuyên gia da liễu ngăn ngừa kích ứng

Vậy cách dùng Retinol như thế nào đúng chuẩn giúp đạt hiệu quả tối ưu mà đảm bảo an toàn cho làn da?

Hãy cùng tìm hiểu chia sẻ dưới đây về cách dùng Retinol của chuyên gia da liễu. Chắc chắn làn da của bạn sẽ thay đổi ngoạn mục "tươi sáng rạng ngời" mà không gặp phải kích ứng.

Retinol là gì?

Retinol là một dẫn xuất của vitamin A thuộc nhóm chất Retinoids. Nhóm này được chia làm nhiều loại và phân thành chất không cần kê đơn và chất cần kê đơn. Trong đó, Retinol thuộc nhóm chất không cần kê đơn nên đang được hầu hết các tín đồ skincare lựa chọn sử dụng tại nhà.

Retinoids có 5 loại cơ bản với mức độ mạnh yếu khác nhau. Cùng tìm hiểu xem Retinol mạnh hay yếu trong nhóm Retinoids nào!

Retinyl Palmitate: Đây là dẫn xuất thuộc nhóm Retinoids nhẹ nhàng nhất cho làn da nên không cần kê đơn khi sử dụng. Mức độ gây kích ứng tương đối thấp nên phù hợp với làn da nhạy cảm và ít lão hóa.

Retinaldehyd: Một dạng tiền chất của Retinol, tác động có mạnh mẽ trên da hơn so với Retinyl Palmitate và mức độ kích ứng thấp.

Retinol: Dẫn xuất này có tác dụng mạnh nhất lên làn da mà thuộc nhóm không cần kê đơn. Chính vì vậy, các sản phẩm chăm sóc da chứa Retinol ngày càng được các tín đồ skincare yêu chuộng và tin tưởng lựa chọn nhiều nhất.

Tretinoin: Tác động lên làn da mạnh mẽ hơn Retinol rất nhiều (khoảng 20 lần). Sử dụng có thể gây kích ứng mạnh nên cũng cần bác sĩ kê đơn khi sử dụng.

Tazarotene: Một dẫn xuất khá mạnh của Retinoids, thường được sử dụng điều trị cho làn da lão hóa nặng và cần có sự chỉ định về liều lượng của bác sĩ.

Tại sao các sản phẩm chứa Retinol được sử dụng trong liệu trình chăm sóc da?

Retinol mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho làn da. Cũng chính vì điều này mà chúng ta thường thấy sản phẩm chứa Retinol không thể thiếu trong liệu trình chăm sóc của các các tín đồ skincare 4.0 thời nay. Vậy cùng điểm danh lại những công dụng của Retinol mang lại cho làn da là gì nào!

Hỗ trợ điều trị mụn ẩn: Retinol đẩy nhanh quá trình sản sinh tế bào mới cho làn da luôn thông thoáng, ngăn ngừa bụi bẩn, bã nhờn tích tụ ở lỗ chân lông hạn chế mụn mới hình thành. Đồng thời, Retinol còn kháng khuẩn và kháng viêm hiệu quả giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của vi khuẩn mụn P.acnes và nhiều tác nhân gây mụn từ bên ngoài môi trường.

Chống lão hóa cho da: Tái tạo tế bào mới và thúc đẩy tăng sinh collagen của Retinol giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn mới. Bên cạnh đó, Retinol còn tăng cường khả năng phục hồi tổn thương da do tia UV và ngăn chặn hình thành sắc tố melanin làm giảm thâm nám cho làn da đều màu.

Retinol có tác dụng làm sáng da: Nhờ vào công dụng đẩy nhanh tốc độ thay mới tế bào da, ức chế sản sinh hắc sắc tố và tái cấu trúc collagen, elastin nên làn da dần sáng hồng rạng rỡ hơn mỗi ngày. Retinol cũng tạo nên một màng chắn vững chãi bảo vệ làn da khỏi tác hại xấu từ bên ngoài cho làn da luôn khỏe đẹp toàn diện từ sâu bên trong.

Tất tần tật những điều cần biết khi sử dụng Retinol được chia sẻ từ chuyên gia da liễu

Retinol nổi tiếng trong giới làm đẹp và dần trở thành sản phẩm không thể thiếu trong liệu trình skincare. Nhưng thực tế trong quá trình sử dụng nhiều người không tránh khỏi tình trạng da bong tróc, mẩn đỏ; thậm chí xuất hiện những kích ứng nghiêm trọng hơn. Vậy làm thế nào để ngăn ngừa được tình trạng này xảy ra? Các bạn chỉ cần ghi nhớ một số chú ý dưới đây trước khi sử dụng Retinol đảm bảo sẽ không gặp phải những kích ứng không mong muốn.

Sử dụng Retinol từ nồng độ thấp: Nên lựa chọn nồng độ Retinol phù hợp, khoảng 0.025% đến 0.5% với những làn da chỉ mới làm quen với hoạt chất này. Nếu sử dụng nồng độ Retinol không phù hợp rất dễ bị kích ứng.

Thử Retinol trên vùng da nhỏ và theo dõi trong 24h: Test sản phẩm chứa Retinol trên vùng da nhỏ như cổ tay và theo dõi trong vòng 24h. Nếu không có bất cứ phản ứng nào bất thường có thể sử dụng cho toàn bộ da mặt.

Làn da cần được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng Retinol: Làn da trước khi sử dụng Retinol cần được đảm bảo làm sạch đúng cách. Bởi điều này giúp hoạt chất Retinol dễ dàng thẩm thấu vào bên trong và phát huy tác dụng nhanh nhất.

Retinol hoạt động tốt nhất trên bề mặt da khô: Điều này có nghĩa là sau khi rửa mặt thoa Retinol là nhận được hiệu quả tối đa mà hoạt chất này mang lại. Nhưng chú ý là khả năng gây kích ứng lúc này cũng khá cao. Vậy nên, với những làn da mới làm quen với Retinol hay nguy cơ kích ứng cao với hoạt chất Retinol thì cần dưỡng ẩm trước.

Lấy một lượng Retinol vừa đủ: Không phải thoa càng nhiều càng mang lại hiệu quả cao, vì nguy cơ kích ứng có thể xảy ra mà còn lãng phí. Chỉ cần lấy một lượng kem chứa Retinol vừa đủ và thoa một lớp mỏng lên da một cách nhẹ nhàng.

Dùng kem chống nắng phổ rộng SPF từ 30: Làn da dễ nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau khi sử dụng Retinol. Theo đó, làn da càng cần được bảo vệ kỹ càng hơn với kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30. Nhớ kết hợp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV với áo chống nắng, khẩu trang, kính, bao tay…

Hướng dẫn cách dùng Retinol đúng chuẩn chuyên gia ngăn ngừa bong tróc, mẩn đỏ

Hiểu rõ hết những thông tin cần chú ý trước khi sử dụng sản phẩm chứa Retinol. Vậy hãy thực hiện ngay cách dùng Retinol đúng chuẩn theo hướng dẫn của chuyên gia da liễu dưới đây.

Bước 1: Làm sạch da mặt với tẩy trang và sữa rửa mặt phù hợp.

Bước 2: Sử dụng toner và chờ một vài phút cho da mặt khô tự nhiên.

Bước 3: Lấy một lượng kem chứa Retinol vừa đủ và thoa nhẹ nhàng lên da mặt. Bắt đầu từ cằm, thoa bằng đầu ngón tay và theo hướng chuyển động hướng lên trên và từ trong ra ngoài.

Bước 4: Kết thúc liệu trình skincare buổi tối với với kem dưỡng ẩm.

Chú ý, nhớ thoa kem chống nắng phổ rộng chỉ số SPF từ 30 vào buổi sáng hôm sau để bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Các bạn cũng đừng quên, tẩy tế bào chết đều đặn từ 2-3 lần/ 1 tuần để làn da thông thoáng và dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các bước skincare tiếp theo.

Tần suất sử dụng Retinol như thế nào phù hợp với làn da của bạn?

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, hãy bắt đầu thoa một lượng Retinol cỡ hạt đậu lên toàn bộ khuôn mặt mỗi tối. Ghi nhớ thêm, phải mất vài tuần để làn da thích ứng với sản phẩm chứa Retinol. Vậy nên, lúc đầu các bạn nên sử dụng một lượng ít và tần suất có thể dùng cách nhật. Sau khi, làn da đã làm quen với sản phẩm chứa Retinol thì có thể tăng lên sử dụng đều đặn mỗi ngày.

Với làn da nhạy cảm hay lần đầu tiên sử dụng sản phẩm chăm sóc da chứa Retinol không nên kết hợp với các thành phần có khả năng gây kích ứng khác như AHA, BHA. Sản phẩm tốt nhất lúc này mà các bạn có thể kết hợp là kem dưỡng ẩm vừa cấp nước vừa giảm nguy cơ kích ứng Retinol.

Nếu các bạn vẫn muốn kết hợp với các hoạt chất khác như vitamin C thì nên cân nhắc sử dụng vào thời điểm khác so với Retinol trong cùng ngày. Ban ngày, các bạn có thể sử dụng hoạt chất chứa Vitamin C và buổi tối là Retinol.

Tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng Retinol không đúng cách và cách xử lý

Sử dụng sản phẩm Retinol đúng cách sẽ mang lại hiệu quả chống lão hóa vượt trội. Nhưng ngược lại, sử dụng sai cách sẽ gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn như:

Da châm chích, ngứa rát: Tình trạng này thường xuất hiện với những người bắt đầu sử dụng Retinol. Nếu các bạn thấy cảm giác châm chích, nóng rát thì cần thay đổi liều lượng và tần suất sử dụng. Sử dụng cách ngày và với một lượng nhỏ để làn da có thời gian quen; đồng thời nhớ kết hợp dùng kem dưỡng ẩm.

Da trở nên khô và bong tróc: Làn da có biểu hiện bong tróc có thể do Retinol tác động lên làn da. Cách khắc phục vẫn là sử dụng kết hợp với kem dưỡng ẩm và giảm tần suất sử dụng.

Bùng phát mụn: Retinol hoạt động bằng cách tăng cường tái tạo tế bào mới bắt đầu từ lớp trung bì. Theo đó, tình trạng mụn viêm, mụn ẩn sẽ được đẩy đồng loạt lên bề mặt da. Cải thiện vấn đề này, các bạn chú ý vệ sinh da sạch sẽ, tránh mỹ phẩm chứa hương liệu hay hóa chất độc hại.

Top 3 sản phẩm chứa Retinol phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng

Dưới đây là top 3 sản phẩm chứa Retinol đang được các tín đồ skincare tin tưởng lựa chọn nhiều hiện nay. Bởi chúng không chỉ mang lại hiệu quả chống lão hóa, làm sáng da nhanh chóng mà còn ít gây kích ứng.

1. Serum chống lão hóa, phục hồi vẻ tươi sáng cho làn da Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Dù mới xuất hiện chưa lâu trên thị trường mà Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin của Mỹ đã chiếm lĩnh vị trí top 1. Sở hữu phức hợp Tri-RetinX chính là sự kết hợp của 3 Retinol gồm Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel cùng hoạt động; Rejuvaskin Retinoid Face Serum giúp tăng khả năng tái tạo tế bào mới và thúc đẩy tăng sinh collagen gấp 3 lần cho làn da tươi trẻ hơn. Tình trạng nếp nhăn, vết chân chim hay vùng da đốm nâu, đồi mồi sẽ được cải thiện nhanh chóng trả lại làn da tươi hồng rạng ngời. Đặc biệt, Retinol có trong sản phẩm Rejuvaskin Retinoid Face Serum đều nguồn gốc thuần thực vật nên đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không gây kích ứng hay tình trạng bong tróc, mẩn đỏ kể cả với làn da nhạy cảm.

2. Tinh chất làm mờ nám và nếp nhăn Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Top 2 thuộc về sản phẩm cũng đến từ nước Mỹ mà thuộc thương hiệu Paula’s Choice. Tinh chất Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment với chiết xuất 1% Retinol nguyên chất thúc đẩy tái tạo tế bào mới, ngăn ngừa ô xy hóa và kích thích sản sinh collagen từ đó hạn chế hình thành nếp nhăn cho làn da luôn luôn tươi trẻ. Kết hợp cùng các thành phần Almitoyl Tetrapeptide-7 và Palmitoyl Hexapeptide-12 đều thuộc nhóm peptide giúp kích thích sản sinh ra collagen và elastin làm đầy nếp nhăn hiệu quả. Serum Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment còn chứa vitamin C giúp làm mờ vết thâm nám, Ceramides giữ ẩm và chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường. Bảng thành phần Sodium Hyaluronate, Avena Sativa Kernel Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Arctium Lappa Root Extract, Salix Alba Bark Extract… làm tăng khả năng chống ô xy hóa, làm giảm nếp nhăn và bổ sung độ ẩm cần thiết hạn chế sự kích ứng khi sử dụng. Vậy nên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment an toàn với mọi làn da, không gây bong tróc hay châm chích.

3. Kem dưỡng da chống lão hóa Obagi Clinical Retinol 0.5 Retexturizing Cream

Top 3 được gọi tên trong danh sách này cũng của một thương hiệu đến từ nước Mỹ - Obagi. Sự kết hợp hoàn hảo của Retinol 0.5% và các hoạt chất làm sáng, dưỡng da tuyệt vời như vitamin C, vitamin E, chiết xuất trà xanh… kem Obagi Clinical Retinol 0.5 Retexturizing Cream ngay lập tức tăng cường tái tạo tế bào mới giúp đẩy lùi nếp nhăn và duy trì làn da tươi trẻ. Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn và làm mờ đốm nâu cho làn da tươi mịn đều màu. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng mà không gây bong tróc, mẩn đỏ.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã hiểu rõ về cách dùng Retinol đúng chuẩn ngăn ngừa mẩn đỏ, bong tróc, châm chích hay các dấu hiệu kích ứng khác rồi đúng không nào. Hãy nhớ sử dụng Retinol đúng cách cần kết hợp sử dụng sản phẩm chứa Retinol chất lượng mới đạt hiệu quả chống lão hóa cho làn da luôn tươi sáng rạng ngời.