Hướng dẫn cách phân biệt kem chống nắng Martiderm thật - giả

Sơ lược về thương hiệu Martiderm

Martiderm là thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp đến từ Tây Ban Nha. Thương hiệu luôn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại cùng với thành phần hoạt chất vượt trội, mang đến cho người dùng các dòng sản phẩm chất lượng, cải thiện rõ rệt các vấn đề về da.

Kể từ khi có mặt trên thị trường từ năm 1952 đến nay, Martiderm đã và đang nhận được sự ủng hộ, yêu thích của các chuyên gia da liễu và khách hàng ở khắp nơi trên thế giới. Nổi trội nhất trong đó không thể nào không nhắc đến dòng kem chống nắng Martiderm. Sản phẩm chống nắng The Originals Proteos SPF 50+ với hệ màng lọc chống nắng phổ rộng kết hợp các hoạt chất lành tính, mang lại sự bảo vệ tối ưu cho làn da.

Cách phân biệt kem chống nắng Martiderm thật - giả

Nhằm đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng cũng như tăng khả năng nhận biết sản phẩm chính hãng, dưới đây là một số đặc điểm nhận biết hàng giả mạo, người tiêu dùng có thể tham khảo và lựa chọn các nơi mua hàng uy tín để không gây hại đến làn da của mình.

1/ Tem chống hàng giả và mã QR

Hàng giả có thể bị giả mạo cả tem chống giả và tem phụ với nội dung giống hệt như hàng thật nên người dùng cần cảnh giác cao độ nếu không mua hàng tại các đơn vị uy tín. Tình trạng giả mạo kem chống nắng Martiderm trên thị trường hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi mà khó có thể phân biệt thông qua quan sát như: mẫu mã giống đến 99%, hàng giả trộn hàng thật, vỏ hộp thật nhưng tuýp kem giả,...

Hàng giả thiếu lô sản xuất và hạn sử dụng ở đáy hộp

2/ Bao bì

Sản phẩm giả mạo được in đầy đủ thông tin như sản phẩm chính hãng. Tuy nhiên, chất lượng bao bì sản phẩm giả mạo bao gồm chất liệu và màu sắc chữ in kém hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng. Bên cạnh đó, bao bì của hàng thật khi sờ vào sẽ cảm nhận được độ nhám lì, bao bì giấy ngả vàng hơn so với hàng giả.

Hình dạng bao bì và kích thước chữ sẽ đẹp và ngắn hơn so với sản phẩm thật

3/ Kết cấu và mùi hương

Hàng giả mạo

Kết cấu: hàng giả có màu trắng đục, lỏng và mịn nhưng khó tán hơn, để lại vệt trắng trên da.

Hàng giả không có seal bảo vệ và nẹp viền ở miệng tuýp





Mùi hương: đa số các sản phẩm hàng nhái có mùi hắc và lâu thẩm thấu, do có chứa các chất tẩy gây bào mòn da, giảm độ đàn hồi của da.

Hàng chính hãng

Kết cấu: có lớp kem mềm mịn, thấm nhanh, không bị bột hay vón cục.

Mùi hương: nhẹ nhàng, dễ chịu.

4/ Giá tiền

Tại Việt Nam, giá niêm yết của sản phẩm do các đơn vị phân phối chính hãng là 1.350.000đ. Vì thế, trước khi mua hàng tại các địa chỉ không có nguồn gốc rõ ràng, giá thành chênh lệch quá lớn (50-70%) so với giá niêm yết thì bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đặt mua.

Lưu ý, những sản phẩm gắn mác "hàng xách tay", "miễn thuế" hay "khuyến mãi sập sàn" với mức giá siêu rẻ (chỉ 19x, 2xx, 3xx) đều đang được bán tràn lan trên thị trường. Đối với các sản phẩm kem chống nắng Martiderm có giá rẻ bất thường đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thường không đảm bảo chất lượng.

Tác hại của việc dùng kem chống nắng Martiderm giả

Việc sử dụng kem chống nắng Martiderm giả, kém chất lượng thường chứa các thành phần hóa học độc hại, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho làn da như:

Gây kích ứng da, làm cho da bị nhiễm trùng, mẩn đỏ và phát ban. Không chứa các hoạt chất chống nắng bảo vệ da, ngược lại làm cho da dễ bị ăn nắng làm sạm da và nhanh lão hóa. Làm da đổ nhiều dầu, gây bí da, tắc nghẽn lỗ chân lông dẫn đến nổi mụn bọc, mụn viêm. Thời gian dài các vết mụn sẽ để lại sẹo, thâm. Tăng cao nguy cơ bị ung thư da.