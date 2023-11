Hướng dẫn sử dụng kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer ngừa bong tróc

Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để biết cách sử dụng kem VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer đúng chuẩn chuyên gia. Không chỉ đảm bảo đạt hiệu quả chống lão hóa trắng da tối ưu mà còn hạn chế tối đa khả năng kích ứng.

Vì sao kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer ngày càng được yêu chuộng?

VI Derm Beauty’s Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer được các chuyên gia khuyên dùng để giải quyết các vấn đề lão hóa, được ưa chuộng sử dụng trong các spa cao cấp và được hàng triệu tín đồ làm đẹp yêu thích là nhờ những ưu điểm dưới đây.

Sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp tại Mỹ

VI Derm Beauty’s Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer là sản phẩm của thương hiệu VI Derm. Đây là một brand dược mỹ phẩm có tiếng tại Mỹ, sở hữu thương hiệu VI Peel với các sản phẩm peel (thay da sinh học). Các sản phẩm của VI Derm không chỉ được chuyên gia đánh giá cao, mà còn được dùng trong giảng dạy ở các trường Y khoa lớn, các spa cao cấp, nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng.

Công thức mạnh mẽ với sự kết hợp giữa Retinol và các hoạt chất

VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer có thể đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc da tươi trẻ, căng bóng, khỏe mạnh, mang đến hiệu quả rõ rệt chỉ sau 7 - 10 ngày là nhờ sự kết hợp giữa Retinol, 10% Acid Glycolic và Acid Azelaic. Các thành phần này sẽ giúp làm mới kết cấu và tông màu của da, làm mờ nếp nhăn, đốm nâu, thâm sạm... Đồng thời, kích thích sản sinh collagen và elastin để tái tạo bề mặt da, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ, căng mịn.

Công nghệ Retinol tiên tiến, không gây kích ứng

Đây chính là điểm nổi bật của kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer so với các sản phẩm trên thị trường. Hầu hết mọi người đều biết Retinol là thần dược giúp cải thiện vấn đề lão hóa, làm sáng da và giải quyết vấn đề da mụn hiệu quả. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là dễ khiến da bị kích ứng, căng rát hay bong tróc.

Chính vì vậy, VI Derm đã truyền vào Retinol dạng Vitamin C (THD Ascorbate) có thể thâm nhập vào lớp hạ bì. Đây là loại vitamin C tan trong dầu, có nhiều lipid hòa tan giống như cấu tạo lipid của da, nhờ vậy có thể thẩm thấu tốt hơn gấp 8 lần. Nhờ vậy có thể khuếch đại tác dụng của Retinol, thúc đẩy quá trình chống lão hóa từ sâu trong da mà không có bất kỳ kích ứng nào xảy ra. Đây là dòng kem dưỡng duy nhất mà các bạn có thể an tâm sử dụng hằng ngày, các bạn có làn da nhạy cảm cũng có thể bon chen sử dụng.

Hiệu quả rõ rệt chỉ sau 7-10 ngày

Nhờ công thức mạnh mẽ, công nghệ retinol tiên tiến mà kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer có thể đem lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau 7-10 ngày. Hầu hết khách hàng đều phản hồi da mịn màng, tươi sáng và rạng rỡ hơn hẳn. Tiếp tục sử dụng đều đặn sau khoảng 2-3 tuần, các nếp nhăn nông mờ đi trông thấy, các vết thâm mụn, sạm da, đốm nâu cũng được cải thiện đáng kể. Da đều màu, hồng hào, tươi sáng hơn mà không bị khô, mỏng hay nhạy cảm hơn. Đây chính là bí quyết trẻ hóa da đơn giản tại nhà mà hàng triệu chị em trên thế giới đang sử dụng mỗi ngày đấy.

Review chi tiết kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer xem ngay tại đây.

Sử dụng kem dưỡng VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer như thế nào đúng chuẩn chuyên gia ngăn ngừa kích ứng?

Dù VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer đã được tối ưu để giảm thấp nhất những nhược điểm của retinol. Tuy nhiên, bạn cần nắm được cách sử dụng đúng để tối ưu hiệu quả, cũng như ngăn ngừa kích ứng, mẩn đỏ, bong tróc có thể xảy ra. Hãy cùng thực hiện theo hướng dẫn của chuyên gia da liễu dưới đây.

Làm sạch sâu làn da với tẩy trang và sữa rửa mặt phù hợp

Đây là bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da hàng ngày. Việc làm sạch da sẽ giúp loại bỏ dầu nhờn, bụi bẩn, tế bào chết bên trong lỗ chân lông, giúp ngăn ngừa mụn, lão hóa sớm và giúp da hấp thu dưỡng chất ở các bước sau tốt hơn. Hãy lựa chọn tẩy trang phù hợp cho liệu trình skincare buổi tối để làm sạch lớp kem chống nắng hay lớp trang điểm. Còn sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch sâu làn da 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi tối. Tránh sử dụng các loại gây khô hay có tính bào mòn mạnh vì có thể khiến làn da nhạy cảm hơn khi dùng cùng kem dưỡng có chứa retinol. Gợi ý hàng đầu ở bước này là sữa rửa mặt làm sạch da dịu nhẹ VI Derm Gentle Purifying Cleanser. Tinh chất lô hội và các chất chống ô xy hóa có trong sản phẩm sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông hiệu ủa, đồng thời, dưỡng da ẩm mịn, ngăn ngừa lão hóa, mang đến cho bạn làn da sạch khỏe.

Sử dụng tinh chất (serum)

Đây là bước cung cấp các dưỡng chất chuyên sâu để nuôi dưỡng, tái tạo và phục hồi da. Nếu bạn đang muốn chống lão hóa mạnh mẽ cũng như dưỡng da tươi sáng đều màu thì hãy thử ngay tinh chất làm sáng khỏe da VI Derm Dark Spot Lifting Serum. Đây là sản phẩm cùng dòng cực kỳ được ưa chuộng để chống lão hóa và dưỡng da tươi sáng rạng ngời. Với công thức kết hợp mạnh mẽ bộ 3 hợp chất Tranexamic Acid, A xít Kojic và Lactic Acid, VI Derm Dark Spot Lifting Serum tạo nên phức hợp độc quyền giúp loại bỏ các sắc tố hiện có, nuôi dưỡng làn da trắng hồng, tươi trẻ từ gốc tế bào.

Sử dụng kem dưỡng ẩm, chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Đây là lúc bạn sử dụng kem dưỡng VI Derm Retinol Age-Defying. Hãy lấy kem dưỡng vừa đủ khoảng nhấn 1 - 2 pump và chấm thành các điểm nhỏ khắp mặt. Sau đó, massage nhẹ nhàng và vỗ nhẹ khắp mặt để kem được thẩm thấu tốt nhất. Sử dụng đều đặn 2 lần/ 1 ngày vào buổi sáng và buổi tối để đạt hiệu quả dưỡng trắng và chống lão hóa tối đa.

Sử dụng kem chống nắng (vào ban ngày)

Đây là bước không thể thiếu vào ban ngày để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV - tác nhân hàng đầu gây lão hóa da. Bạn hãy lựa chọn kem chống nắng có thành phần dịu nhẹ, không chỉ chống nắng tốt mà còn giúp cấp ẩm và không gây bí da. Sử dụng trước khi ra ngoài từ 15-30 phút và nhớ dặm lại từ sau 2-4 giờ.

Gợi ý hàng đầu ở bước này là kem chống nắng vật lý phổ rộng bảo vệ da toàn diện VI DERM Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen nếu bạn có da nhạy cảm, mỏng yếu… Hoặc kem chống nắng phổ rộng SPF 50 VI Derm SPF 50 Daily UV Defense Broad Spectrum Sunscreen nếu vừa muốn bảo vệ da, dưỡng ẩm, chống lão hóa, vừa muốn có một lớp nền mỏng nhẹ.

Lưu ý khi sử dụng kem VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer cần phải nhớ :

Tránh cho sản phẩm tiếp xúc với mắt hoặc các vết thương hở.

Nếu da quá nhạy cảm, nên sử dụng sản phẩm ở vùng da nhỏ trước khi dùng trên toàn bộ khuôn mặt.

Kiên trì sử dụng đều đặn từ 1 - 3 tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Mua kem VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer ở đâu với giá tốt? Nhờ những hiệu quả vượt trội mà hiện nay kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer đang được các chị em cực kỳ yêu thích. Chính vì vậy ở trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện rất là nhiều hàng giả hàng nhái sản phẩm này một cách tinh vi, khó phân biệt. Do đó chị em nên trang bị cho mình một số kiến thức để phân biệt. Các bạn có thể nhận diện kem chống lão VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer chính hãng và hàng nhái qua một yếu tố như date ở đáy hộp, tem chống hàng giả, tem bạc, giá niêm yết chính hãng 3.500.000đ/ chai 50ml… Và điều quan trọng hơn cả là lựa chọn mua tại các đại lý phân phối VI Derm chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Mai Hân mỹ phẩm đang là địa chỉ phân phối VI Derm chính hãng đang được các tín đồ VI Derm tại Việt Nam lựa chọn hàng đầu hiện nay. Mai Hân mỹ phẩm là đơn vị phân phối dược mỹ phẩm chính hãng của các thương hiệu hàng đầu thế giới với trên 10 năm kinh nghiệm. Vậy nên, mua hàng tại Mai Hân mỹ phẩm không chỉ yên tâm chính hãng, giá tốt, date mới và còn nhận được sự tư vấn tận tình để chọn được những sản phẩm phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Mai Hân còn thường xuyên có các chương trình ưu đãi, quà tặng, freeship giúp chị em mua sản phẩm với giá ưu đãi hơn. Cam kết hàng chính hãng với giá ưu đãi tới 20% cùng quà tặng 730.000đ chỉ có tại đây. Với những thông tin trên hy vọng chị em đã hiểu hơn về kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer. Từ đó, tự tin sử dụng trong chu trình dưỡng da hàng ngày, để chống lão hóa toàn diện, có được làn da tươi trẻ, căng bóng, mịn màng. Hãy áp dụng theo các hướng dẫn trên để có được hiệu quả tốt nhất nhé!