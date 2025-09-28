Hướng dẫn sử dụng máy Plasma Gold trong làm đẹp đúng chuẩn đạt hiệu quả tối ưu





Tuy nhiên, để Plasma Gold phát huy hiệu quả và an toàn cho khách hàng, cần phải sử dụng đúng chuẩn. Và bài viết dưới đây sẽ giúp bạn - những người đang quản lý spa, clinic, thẩm mỹ viện hoặc kỹ thuật viên, chuyên gia thẩm mỹ... hiểu rõ về Plasma Gold.

Plasma Gold: Thiết bị chăm sóc da đa nhiệm "All in one" không thể thiếu trong spa, clinic, trung tâm làm đẹp...

Trong bối cảnh các phòng khám da liễu, bệnh viện thẩm mỹ, spa không ngừng tìm kiếm giải pháp vừa tối ưu chi phí vận hành, vừa bắt kịp xu hướng công nghệ hiện đại, Plasma Gold nổi lên như một lựa chọn toàn diện.

1. Cold Plasma tiên phong công nghệ làm đẹp và giúp lành thương không tiêu hao vật tư

Thiết bị Plasma Gold nổi bật với việc tích hợp công nghệ Cold Plasma (Plasma lạnh). Đây là công nghệ tác động trực tiếp lên da, kích thích tế bào sợi (fibroblasts) tăng cường sản xuất collagen và elastin, mang lại hiệu quả trong hỗ trợ cải thiện sẹo lõm, sẹo rỗ. Và dưới sự ảnh hưởng của các RONS (các gốc Oxy - Nitơ hoạt tính), Cold Plasma còn giúp kháng khuẩn, hỗ trợ biểu mô hóa, đẩy nhanh tốc độ phục hồi và lành thương, an toàn cho cả những vùng da nhạy cảm.

2. Fractional Plasma: Plasma phân đoạn, đa vi điểm mang lại hiệu quả sau khi thực hiện liệu trình

Ưu điểm nổi bật tiếp theo có trong thiết bị Plasma Gold là đầu tip Fractional Plasma tạo ra các vi điểm siêu nhỏ (0,1-0,2 mm) nhờ cơ chế RF ion hóa không khí, hình thành các tia plasma tác động có kiểm soát. Công nghệ Fractional Plasma gây vi tổn thương nông trên bề mặt da, kích hoạt cơ chế neocollagenesis giúp tái tạo collagen và elastin, lấp đầy sẹo rỗ.

Fractional Plasma không xâm lấn sâu, không gây tổn thương tầng hạ bì, đảm bảo kích thích vừa đủ để cơ thể khởi động quá trình tự lành. Đây là giải pháp phù hợp trong hỗ trợ điều trị sẹo rỗ, trẻ hóa và tái cấu trúc da lão hóa.

3. Tia plasma đơn điểm chính xác - Single Dot Plasma

Single Dot Plasma là dạng Plasma phân mảnh nhưng cho độ chính xác cao. Công nghệ này cho phép kiểm soát chính xác từng điểm tác động, đặc biệt phù hợp với các vùng da mỏng manh như mí mắt hay khu vực nhạy cảm.

Single Dot Plasma không gây lan rộng tổn thương, thủ thuật nhanh chóng, đồng thời hình thành lớp mài bảo vệ tự nhiên, thuận lợi cho quá trình chăm sóc sau điều trị. Giải pháp an toàn, hiệu quả trong hỗ trợ xử lý mụn thịt, mụn cóc, nốt ruồi và các tổn thương da nhỏ khác.

Khám phá ngay thiết bị Plasma Gold an toàn, không xâm lấn, không tiêu hao vật tư giúp phòng khám, trung tâm thẩm mỹ... thu hút thêm khách hàng và tiên phong trong lĩnh vực làm đẹp: https://maihanspa.com/plasma-gold

Plasma Gold chính là thiết bị làm đẹp "all in one" - không tiêu hao vật tư, chi phí đầu tư hợp lý và tạo được lợi thế cạnh tranh. Một thiết bị chăm sóc da nên có nếu spa, clinic, trung tâm làm đẹp... muốn trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thẩm mỹ hiện đại khẳng định vị trí thương hiệu, thu hút khách hàng và tăng doanh thu.

Hướng dẫn sử dụng máy Plasma Gold trong làm đẹp đúng chuẩn chuyên gia đạt hiệu quả tối đa

Sử dụng Plasma Gold như thế nào đúng chuẩn chuyên gia, đem lại hiệu quả chăm sóc da tối ưu và an toàn cho mọi khách hàng.

Một số bước cần chuẩn bị trước khi sử dụng Plasma Gold

Kỹ thuật viên cần thực hiện vệ sinh máy sạch sẽ và kiểm tra lại toàn bộ thiết bị Plasma Gold. Vệ sinh và kiểm tra máy để đảm bảo đầu phát Plasma được khử khuẩn sạch sẽ với nguồn điện ổn định.

Sau khi bật nguồn và kết nối thiết bị với nguồn điện, hệ thống sẽ khởi động và vào quy trình tự kiểm tra hệ thống, mất khoảng 20 giây và giao diện thiết bị sẽ hiển thị giao diện khởi động.

Thực hiện quy trình điều trị chuẩn y khoa với Plasma Gold

Bước đầu tiên, cần làm sạch và sát khuẩn da gồm có tẩy trang, rửa mặt và dùng dung dịch sát khuẩn nhẹ để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn. Sau đó, lựa chọn chế độ bằng việc cài đặt tần số và cường độ Plasma phù hợp với từng vấn đề da (mụn, sẹo, trẻ hóa...).

Đeo găng tay cao su khi thao tác, đầu dò áp sát nhẹ vào da, giữa các đầu dò chồng lên nhau 1/5 để đảm bảo năng lượng phân bố đều. Cẩn thận để tránh tóc xung quanh khi di chuyển đầu máy trên chu vi mắt. Theo chiều cấu tạo da, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để thao tác toàn bộ khuôn mặt.

Cold Plasma (Plasma lạnh)

Phương pháp vận hành đầu tia Plasma lạnh với liệu trình trẻ hóa da được thực hiện gồm các bước dưới đây:

Cần sử dụng kèm với sản phẩm có hiệu quả tương ứng để đạt hiệu quả tối ưu.

Khi sử dụng mức năng lượng cao hơn, số lần thực hiện nên được giảm bớt một cách phù hợp. Sau khi thực hiện liệu trình, da có thể hơi đỏ với cảm giác ấm áp đồng đều, và không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào nữa.

Có thể thao tác trực tiếp sau khi làm sạch mụn ở giai đoạn đỏ. Nếu mụn có mủ, bạn có thể làm sạch mụn mủ trước rồi mới thao tác, tổng cộng 2-3 lần.

Lựa chọn mức năng lượng theo mức điều chỉnh dần dần từ yếu đến mạnh. Mức 1 là yếu nhất và mức 4 là mạnh nhất. Mức tiêu chuẩn dựa trên khả năng chịu đựng của khách hàng trong quá trình thực hiện thực tế.

Ở cùng mức năng lượng, chế độ liên tục có năng lượng mạnh hơn chế độ xung. Chế độ sử dụng có thể được điều chỉnh theo cảm giác da của từng người.

Fractional Plasma (Plasma phân đoạn)

Chọn đầu máy phù hợp và giới hạn trong phạm vi đau có thể chấp nhận được. Hơn hết, các chuyên gia khuyến cáo, không nên sử dụng thuốc gây tê để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Bước tiếp theo, là vệ sinh mặt sau khi gây tê, giữ mặt khô ráo trước khi thực hiện. Đeo găng tay cao su khi phẫu thuật, đầu dò được gắn nhẹ vào da, có một phần năm chồng chéo giữa các đầu dò để đảm bảo phân phối năng lượng đều. Cẩn thận tránh lông xung quanh khi thực hiện ở vùng quanh mắt. Theo kết cấu da, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để thao tác được toàn bộ khuôn mặt.

Điều chỉnh năng lượng theo phản ứng của da để tránh năng lượng quá mức hoặc quá thấp. Và với những phần nhô ra của xương, cần giảm năng lượng phù hợp. Chú ý, tránh vùng lông khi thực hiện thao tác, khuyến nghị thực hiện theo vùng nhỏ, thực hiện phân đoạn 3-9 điểm hoặc thực hiện một điểm. Số lượng điểm nên được điều chỉnh theo từng vùng cụ thể.

Nhớ thoa kem dưỡng sau khi thực hiện liệu trình, massage nhẹ nhàng để thẩm thấu. Cũng cần nhớ, đầu dò thực hiện Plasma phân đoạn là vật tư tiêu hao dùng một lần và được khuyến nghị chỉ nên sử dụng cho một người.

Single Dot (Đầu kim đơn)

Kỹ năng vận hành đầu kim đơn cũng khá đơn giản. Khi vận hành đầu kim đơn ở chế độ một điểm, đầu kim không nên quá gần da và nên cách da 0.1-0.3mm.

Và nhớ vận hành đầu kim đơn ở chế độ một điểm, hãy chọn năng lượng phù hợp và vệ sinh các đầu nối trên kim kịp thời để tránh năng lượng bị ảnh hưởng.

Nhớ giữ bề mặt vết bỏng khô ráo và không tiếp xúc với nước trong 3 ngày để ngăn ngừa viêm nhiễm. Nên hoàn thành việc đốt điện toàn bộ cùng một lúc.

Chăm sóc da sau khi thực hiện liệu trình với Plasma Gold

Các chuyên gia, kỹ thuật viên thường khuyến khích khách hàng tránh nắng kỹ, dùng kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF ≥ 30. Và không dùng mỹ phẩm có tính acid mạnh trong 2–3 ngày đầu. Đồng thời, duy trì dưỡng ẩm đầy đủ để da phục hồi nhanh chóng.

Chú ý, không nên dùng Plasma Gold với khách hàng có bệnh lý da liễu nặng hoặc cơ địa quá nhạy cảm. Điều chỉnh mức năng lượng phù hợp, tránh lạm dụng tần suất thực hiện và cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc vô khuẩn để tránh lây nhiễm chéo.

Một số lưu ý nhất định phải nhớ khi thực hiện liệu trình chăm sóc da với Plasma Gold

Trước khi, trong khi và sau khi thực hiện liệu trình chăm sóc da với Plasma Gold, các bạn cần ghi nhớ một số chú ý dưới đây:

Nắm vững các chống chỉ định thực hiện.

Cần tư vấn chi tiết với khách hàng để tránh hoặc giảm sự sợ hãi. Từ đó, khách hàng có sự hiểu biết khách quan và đúng đắn về tình trạng hiện tại, đồng thời đạt được sự đồng thuận trong việc thiết kế phương pháp thực hiện liệu trình.

Sau một tuần tiêm độc tố botulinum và sau một tháng tiêm axit hyaluronic và collagen, liệu trình được thực hiện.

Sau khi thực hiện liệu trình bằng ánh sáng cường độ cao, bệnh nhân không thể thực hiện liệu trình. Họ cần phải có khoảng thời gian phục hồi da nhất định để tránh bị đen.

Thiết bị có thể thực hiện tại vùng mắt, khi thực hiện ở vùng mí mắt, bệnh nhân nên đeo mặt nạ mắt tích hợp.

Trong quá trình thực hiện, bệnh nhân có thể ngửi thấy mùi khí hóa của da, đó là hiện tượng năng lượng ion làm bay hơi lớp biểu bì.

Khi chế độ nhiều chấm được chọn, thời gian phát năng lượng sẽ dài hơn thời gian hoạt động ở chế độ một chấm. Người thực hiện phải nhả nút sau khi thiết bị ngừng phát năng lượng để đảm bảo tất cả năng lượng đầu ra đồng đều.

Quan sát thật kỹ da của khách xem có phản ứng bất thường không.

Thoa kem hồi phục trước, sau đó đắp mặt nạ phục hồi hoặc chườm đá lên vùng đã thực hiện, sau đó làm sạch da.

Lau sạch đầu dò thiết bị và đặt lại vào vị trí cũ.

Ghi lại các thông số trong quá trình sử dụng và thực hiện liệu trình.

Thiết bị Plasma Gold chống chỉ định với những trường hợp nào - Chuyên gia khuyến cáo

Không thể phủ nhận Plasma Gold là thiết bị chăm sóc da và hỗ trợ lành thương tiên phong với công nghệ Plasma Lạnh không tiêu hao vật tư, không xâm lấn, không gây đau, không cần nghỉ dưỡng và an toàn với mọi làn da, trên mọi vị trí trên cơ thể. Nhưng với một số trường hợp bất khả kháng vẫn chống chỉ định với thiết bị hiện đại và lành tính Plasma Gold này.

Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai và trẻ em dưới 12 tuổi.

Thiết bị không được áp dụng cho các bộ phận như niêm mạc da và cơ quan sinh dục ngoài.

Những bệnh nhân có khối u ác tính ở da hoặc tổn thương tiền ung thư hoặc bệnh động kinh, bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, tăng huyết áp, tăng nhãn áp và bệnh ngoài da truyền nhiễm và những người bị dị ứng với dòng điện không được phép sử dụng thiết bị.

Những người có thiết bị y tế điện tử như máy trợ thính, máy tạo nhịp tim và tim nhân tạo cấy ghép trong cơ thể không được phép sử dụng thiết bị.

Các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng khác, người bị vảy nến và suy giảm miễn dịch, bệnh nhân mắc bệnh ngoài da truyền nhiễm ở một số bộ phận trên cơ thể và người bị dị ứng với kích thích quá lạnh hay quá nóng.

Plasma Gold không chỉ là một thiết bị làm đẹp thông thường, mà còn là "vũ khí công nghệ" giúp các spa, clinic, thẩm mỹ viện nâng tầm dịch vụ. Với khả năng ứng dụng đa dạng, hiệu quả và độ an toàn cao, Plasma Gold là lựa chọn hàng đầu cho những cơ sở làm đẹp chuyên nghiệp, bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám da liễu...

Plasma Gold:

Nhập khẩu bởi Công ty CP giải pháp thẩm mỹ khoa học ACG

Phân phối chính thức bởi Mai Hân Group

Hãng sản xuất: Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

Số lưu hành: 250000082/PCBB-HCM

Thông tin liên hệ:

Plasma Gold - Uy tín tạo nên thương hiệu - Đồng hành cùng làn da của bạn!

Địa chỉ: 166 Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Website: https://maihanspa.com/plasma-gold

Hotline: 0906 872 948