Hương Giang: Dược sĩ Tiến hứa cưới nếu tôi ‘ế’

Hương Giang dành những lời "có cánh" khi nói về Dược sĩ Tiến FBNV

Xuất hiện tại một sự kiện tối 29.1, Hương Giang chọn chiếc váy ngắn khoe vóc dáng nuột nà. Người đẹp chuyển giới có dịp hội ngộ cùng Dược sĩ Tiến và dàn người mẫu như Đỗ Hương Giang, Phạm Kiên, Minh Khắc… Hương Giang còn thể hiện ca khúc Hót hòn họt mà cô vừa ra mắt cách đây không lâu.

Trên sân khấu, Hương Giang gửi lời cảm ơn đến Dược sĩ Tiến vì trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô thời gian qua. Người đẹp hài hước: “Từ lúc quen biết anh Tiến, tôi không còn sợ ế nữa. Vì anh ấy nói rằng nếu không ai cưới tôi thì đến lúc già, anh ấy sẽ cưới tôi. Và tôi thấy điều đó cũng ổn”.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 quan niệm về cuộc sống hôn nhân: “Lúc lớn tuổi rồi chắc tôi cũng chỉ cần một người nào đó, một chỗ dựa khiến bản thân thấy thoải mái, nhẹ nhàng và không còn bị áp lực cơm áo gạo tiền nữa. Có một người chồng như thế cũng rất tốt”.

Với Dược sĩ Tiến, Hương Giang là một ân nhân vì giúp anh làm sống lại niềm đam mê nghệ thuật FBNV

Hương Giang và Dược sĩ Tiến có cơ hội hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án như Miss International Queen Vietnam, The New Mentor… Trong quá trình "bắt tay", Hương Giang đánh giá Dược sĩ Tiến là người làm nghề bằng sự say mê. Điều đó khiến cô thấy nể phục.

Với Dược sĩ Tiến, Hương Giang là một ân nhân. Chính người đẹp chuyển giới giúp anh tìm lại đam mê nghệ thuật từng có ý định từ bỏ vì nhận những bình phẩm tiêu cực. Nhà sản xuất The New Mentor không ngại thừa nhận “để mà có nhiều người biết đến tôi như ngày hôm nay, chắc chắn không thể phủ nhận công lao của Hương Giang”.

Song khi nói về lời nhận xét dựa hơi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Dược sĩ Tiến thẳng thắn cho rằng anh cũng có những hoạt động của riêng mình và có năng lực. Anh nói thêm: “Tôi và Giang thân với nhau tới mức tin tưởng nhau. Chúng tôi là mối quan hệ bạn bè giữa một nghệ sĩ với một con người lý tính”.