Hương Giang mời 'chị đại' Lukkade làm giám khảo Miss International Queen Vietnam

Thông tin Lukkade Metinee về Việt Nam ngồi ghế nóng cuộc thi dành cho người chuyển giới được cộng đồng mạng quan tâm. Được biết cô là gương mặt gạo cội của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Đăng quang Miss Thailand World 1992, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lukkade Metinee vẫn giữ chỗ đứng nhất định trong thị trường giải trí tại quê nhà.

Nữ siêu mẫu 7X còn gây ấn tượng bởi sự cá tính, thẳng thắn khi tham gia những show thực tế như The Face ThaiLand, The Face Men Thailand, Asia's Next Top Model 5…. đồng thời góp mặt trong nhiều dự án phim như Lòng dạ độc ác, Chuyện tình lọ lem, Cuộc chiến những ngôi sao, Đại chiến sắc đẹp… Kinh nghiệm 20 năm làm nghề của Lukkade khiến người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tìm ra được người đẹp xứng đáng kế nhiệm Phùng Trương Trân Đài.





Trước Lukkade, ban tổ chức Miss International Queen Vietnam 2023 tiết lộ Dược sĩ Tiến là giám khảo đầu tiên của cuộc thi. Anh cũng là gương mặt quen thuộc, gắn liền với đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới này từ mùa đầu tiên. Nam giám khảo thường đưa ra những phát ngôn thẳng thắn khi nhận xét về thí sinh.

Ngoài ra, Hương Giang cũng góp mặt với vai trò host của Miss International Queen Vietnam 2023. Cô sẽ là người đồng hành và kết nối trực tiếp giữa các thí sinh với ban giám khảo và huấn luyện viên. Với kinh nghiệm từng dự thi quốc tế, Hương Giang khẳng định sẽ giữ vững tiêu chí và cùng giám khảo tìm ra những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị quán quân Miss International Queen Vietnam 2023.